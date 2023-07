FOTO/VIDEO Putinov brutalan napad na rodni grad Zelenskog: "Ovo je teror, osvetimo se!"

Ne prestaju granatiranja na ukrajinska područja. Najmanje su četiri osobe poginule, među kojima je i desetogodišnje dijete, a više od 40 ljudi je ozlijeđeno kada je Rusija napala stambenu zgradu u Krivij Rihu na jugu Ukrajine.

Vlasti su izvijestile da su ljudi zarobljeni ispod ruševina, a spasilačke službe su na terenu.

"Ovaj nas teror neće ni zaplašiti niti slomiti. Mi radimo i spašavamo naše ljude", napisao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na Telegramu.

Zamjenik šefa ukrajinskog predsjednika Oleksij Kuleba najavio je osvetu.



"Ukrajinski gradovi svaki su dan pod napadom ruskih terorista. Ovo je teror zbog očaja i poraza Ruske Federacije na frontu. Osvetimo se."

U posjetu Ukrajini je ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman. U Hostomelu je predao 50 generatora struje koji su isporučeni bolnicama, vrtićima i školama diljem zemlje.

Started my visit to #Ukraine in #Hostomel. In partnership with @UNICEFHrvatska, @VladaRH procured 50 generators for schools and hospitals across the country, including the #Veselka kindergarten. pic.twitter.com/DZHfobBvLO