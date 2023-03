Lejla Kašić, producentica crnogorske emisije Dnevnica, optužila je Ramba Amadeusa za seksualno uznemiravanje. On ne negira da ju je dirao, ali tvrdi da je to bilo zato što je ona njega dovela u ponižavajući položaj.

Nakon što je Lejla Kašić, producentica emisije Dnevnica na RTV Crna Gora, optužila glazbenika Ramba Amadeusa za seksualno uznemiravanje, oglasio se i glazbenik na društvenoj mreži.

"Dotičnu gospođicu sam - dok smo se približavali kući socijalno ugrožene obitelji, savim neplanirano pipnuo ili pljesnuo po dupetu ili pak štipnuo, pojma nemam sad. To nema nikakve veze sa seksom, barem ne s moje strane", poručio je među ostalim glazbenik u podužem postu.

Njegovu izjavu prenosimo u cijelosti:

"Povodom nesretnog, nemilog i neugodnog događaja u završnici snimanja epizode serijala Dnevnica, kao i medijske halabuke koja ga prati, objasniti svoje potpuno neprimjereno ponašanje prema novinarki Lejli Kašić.

Doduše, bilo bi mnogo lakše da je izneseno što mi se to konkretno zamjera jer je u našoj komunikaciji čitavog dana bila gomila nesporazuma i neslaganja. Ovako izgleda kao neka njezina medijska taktika, ali neka, evo, pokušat ću sam nabrojiti i priznati svoja nedjela. Molit ću dotičnu gospođicu da me dopuni ako sam nešto od nedjela zaboravio.

Čitav dan sam bio nadrndan i sarkastičan zbog činjenice da sam tako brzopleto upao u nešto što nikakve veze nema s mojim senzibilitetom i uvjerenjima.

Prije svega zbog mojeg protivljenja da snimamo javno obitelj kojoj se pomaže i time je stigmatiziramo u javnosti. To mi je djelovalo užasno okrutno, nisam mogao shvatiti da je to nekome cool i da misli da time čini dobro djelo. Emisije sam čekirao površno, nisam ni primijetio da se obitelj kojoj se pomaže izlaže medijima. Protivio sam se glasno pred snimateljskom ekipom, ali kako se čitava lokalna zajednica već radovala što sudjelujem u toj dobrotvornoj akciji, stavljen sam pred gotov čin.

Nije mi preostalo drugo nego da se nerviram. Na primjer zato što je producentica ispravljala svaku moju rečenicu u vezi s bilo čim. To je trebalo izdržati.

Zatim zbog besramnog koketiranja, prenemaganja, koje mi je išlo na živce cijeli dan.

Zbog lažnog moraliziranja i inzistiranja na tome kako je taj rad ne znam koliko human, a zapravo se socijalno ugroženi izlažu medijima zbog njezine osobne promocije.

Zbog činjenice da je generalni sponzor emisije tvrtka koja ima kladionice, a znamo da je to trenutačno najveći problem i najbrži put prema siromaštvu protiv kojeg se ovaj serijal kao bori.

Ali da podsjetim, optužen sam i javno osuđen zbog seksualnog uznemiravanja i zlostavljanja.

Evo da preciziram.

Dotičnu gospođicu sam - dok smo se približavali kući socijalno ugrožene obitelji, sasvim neplanirano pipnuo ili pljesnuo po dupetu ili pak štipnuo, pojma nemam sad. To nema nikakve veze sa seksom, barem ne s moje strane. Htio sam joj nekako dati do znanja da nemam više što, da me je dovela u ponižavajući položaj.

Nekakav zadnji pokušaj da odustane od grubog upada u intimu jedne obitelji. Seksističan možda, seksualan ne.

Nije to nitko vidio, nije se ni ona bunila, mogao bih negirati, ali mrzim prijetvornost. Nisam taj lik."