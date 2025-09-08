Zvonjava cijelu noć budila stanare zgrade, nisu mogli vjerovati tko je krivac: "Ostavio je trag sluzi"

Stanari stambene zgrade u Bavarskoj, na jugu Njemačke, koji su pozvali policiju da istraži tko im noću neumorno zvoni na portafon iznenadili su se kad su otkrili da krivci nisu tinejdžeri, kako su isprva mislili.

Riječ je bila o pužu golaću koji je klizio gore-dolje po ploči s portafonima, stvarajući pravi kaos u zgradi. Stanari su se ustajali iz kreveta i nisu mogli zaspati zbog zvonjave.

Prvo su sumnjali da je riječ o tinejdžerima, ali kada se zvonjava nastavila i nakon dolaska dvaju policajaca, unatoč tome što nikoga nije bilo na vratima i senzor pokreta se nije aktivirao, pažljiviji pogled na metalnu ploču portafona otkrio je krivca - puža golaća, piše Guardian.

"Mogao se vidjeti i trag sluzi"

"Otišli smo u krevet, ali obično ne otvaramo vrata nakon 22 sata pa sam pokušala ignorirati zvono. Mislila sam da su to možda djeca iz napuštene kuće preko puta", rekla je prodavačica Lisa (30).

No, onda ju je nazvala šogorica koja živi na katu i pitala je zvoni li im netko.

"Kod nje nije prestajalo. Nastavilo je zvoniti čak i dok smo telefonirali, iako nikoga nismo vidjeli. Počeli smo se osjećati jako nelagodno. Tada smo odlučili pozvati policiju", prepričala je.

Zajedno su stanari i policija otkrili puža kako prelazi preko ulazne ploče. "Čak se moglo vidjeti i trag sluzi koji je ostavio dok je puzao preko senzora", rekla je Lisa.