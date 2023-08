Putinovo carstvo se smanjuje

Iako je mjesecima inzistirao da će prisustvovati godišnjem skupu zemalja članica – Brazila, Rusije, Indije, Kine i Južnoafričke Republike, ruski predsjednik Vladimir Putin ipak neće prisustvovati godišnjem summitu u Južnoj Africi. Razlog tome je što Vlada Južnoafričke Republike nije mogla garantirati da ruski vođa neće biti uhićen i izručen Haagu, piše za Politico član švedskog Instituta za međunarodna pitanja Fredrik Wesslau.

Njegov najavljeni izostanak pokazuje kolike su geopolitičke posljedice naloga za njegovo uhićenje koji je izdao Međunarodni kazneni sud u Haagu zbog optužbi za ratni zločin deportiranja ukrajinske djece. Već je sad jasno da Putin više ne može kao i ranije predstavljati Rusiju na međunarodnoj sceni i sastajati se s drugim čelnicima. Naime, Južnoafrička Republika, zajedno s još 122 države svijeta, potpisnica je Rimskog statuta i dužna je uhititi Putina ako se pojavi u njenoj jurisdikciji.

Ruski predsjednik dosad je odbio priznati nalog za uhićenje, temeljem činjenice da Rusija nije ratificirala Rimski statut. Ipak, to je nevažno jer Ukrajina jest priznala jurisdikciju suda, a Putinovi zločini počinjeni su u Ukrajini. To znači da Rusija ne može efikasno postizati svoje diplomatske i političke ciljeve, što Putinov svijet čini značajno manjim.

Čak i vlade koje su sklone Rusiji, poput one u Južnoafričkoj Republici, ne mogu više pružati čvrsta jamstva imuniteta za Putina ako on poželi posjetiti njihove zemlje. Oporbene stranke, civilno društvo i neovisno sudstvo znače da će mogućnost uhićenja uvijek postojati u zemljama koje prepoznaju jurisdikciju Međunarodnog kaznenog suda, bez obzira na to što o tome misli vlada.

Za to postoji i presedan. Bivši sudanski predsjednik Omar al-Bashir morao je pobjeći sa summita u Južnoafričkoj Republici 2015. godine nakon što je lokalni sud presudio da bi morao biti uhićen temeljem optužnice Međunarodnog kaznenog suda. Južnoafrička vlada prethodno je obećala al-Bashiru da neće biti uhićen, no sud je stvari vidio drugačije.

Danas se možda čini malo vjerojatnim da će Putin završiti u Haagu, no situacija se može promijeniti. Kada je osnovan Međunarodni kazneni sud za bivšu Jugoslaviju, nitko nije vjerovao da će u sudnici završiti ni Slobodan Milošević, no upravo to se dogodilo. Čak i ako Putin nikada ne bude uhićen, sam nalog još uvijek ima svrhu. On je simbol nepravde ruskog rata u Ukrajini i Putinove osobne odgovornosti za počinjene ratne zločine. Opasnost od uhićenja Putina će slijediti do kraja njegova života.

Nalog za uhićenje srušio je tabu traženja odgovornosti od ruskog čelnika, što je važno u kontekstu rasprava o osnivanju posebnog međunarodnog suda za zločin agresije nad Ukrajinom. Osnivanje takvog suda više ne izgleda toliko nerealno, sada kada je međunarodna ruka pravde pokazala da proganjanje Putina nije zabranjeno.

Putin bi na summitu trebao sudjelovati videolinkom, a Rusiju će u Južnoafričkoj Republici fizički predstavljati ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.