U ovom trenutku Putin je slab, vojska na terenu mu je slaba i sve ovo pokazuje da bi njemu najviše odgovarali pregovori, objašnjava politički analitičar Tomislav Stipić.

Situacija u Ukrajini se zakuhtava. Nakon što je oštećen Krimski most Rusija je započela raketne napade u kojima je jučer ubijeno najmanje 19 civila, 105 ih je ranjeno, četiri regije privremeno su ostale bez struje. Vladimir Putin i Aleksandar Lukašenko, bjeloruski predsjednik, dogovorili su formiranje zajedničke skupine trupa na ukrajinskoj granici zbog, kako oni kažu, straha od nove kopnene invazije na Kijev.

Politički analitičar Tomislav Stipić za DNEVNIK.hr komentirao je trenutačnu situaciju koja sve više eskalira.

"Snage na terenu pokazuju da ovo što se događa nije ono što je Putin htio. Putinu će Ukrajina uvijek biti velika prijetnja i to prvenstveno u tržišno gospodarsko smislu i to je ono čega se Rusija boji. Sjetite se samo kako su ruski vojnici kada su osvajali sjever Ukrajine ostali začuđeni, jer su u kućama primjerice vidjeli wc školjku, a to najbolje govori u kojoj bijedi žive i koliko je siromašna ta periferna Rusija. Zbog svega toga Putinu je takva Ukrajina sama po sebi prijetnja i to zbog načina života, mentaliteta i okrenutosti Zapadu. Putin ide Staljinovim putem i za njega jednostavno Ukrajinci ne smiju postojati. Sjetite se samo kako je 30-ih godina Staljin do smrti izgladnio 4 milijuna ljudi u Ukrajini. A to želi i Putin", objašnjava stručnjak.

Putin je slab i pregovori bi mu odgovarali

No, kako ističe, Putin jednostavno nema kamo, jer njegova vojska nije vojska u modernom smislu i to se sada otkrilo.

"Ovi neselektivni napadi i sijanje terora u ovom trenutku pokazuju svu Putinovu nemoć te se odlučio za drugu taktiku - asimetrični napad u kojem radi ovakve napade, sija teror, želi demotivirati obranu i Ukrajince te skrenuti pozornost na političko vodstvo te zemlje, da im građani više ne vjeruju. No, Ukrajinci neće posustati i tu nema odustajanja", objašnjava stručnjak.

"U ovom trenutku Putin je slab, vojska na terenu mu je slaba i sve ovo pokazuje da bi njemu najviše u ovom trenutku najviše odgovarali pregovori. Ukrajincima ne, jer napreduju na terenu, ali Putinu svakako. Pokazalo se da ruska vojska nije moderna vojska i nije spremna moderno ratovati, slabi su na terenu, u obavještajnom smislu i propagandnom. Za bjeloruskog predsjednika Lukašenka rekao bih da je on paradni diktator, Putinova lutka koja se u svemu ovome bori i gleda samo sebe i svjestan je da je na čelu države jer to odgovara Rusiji pa tako pustupa prema Putinovom nalogu", kaže.

Upitno nuklearno oružje

Osvrnuo se i na formiranje zajedničkih rusko-bjeloruskih trupa na ukrajinskoj granici zbog, kako oni kažu, straha od nove kopnene invazije na Kijev.

"Rekao bih da je to propagandni trik da se dio Ukrajinaca s juga premjesti na sjever.

Što se tiče nuklearnog napada Stipić je uočio jedan vrlo zanimljiv detalj štp se tiče ruskog oružja.

"Tijekom ovog rata pokazalo se da Rusi imaju loše konvencionalno naoružanje stoga se postavlja pitanje u kojem je stanju to nuklearno naoružanje i koliko je ono uopće spremno za uporabu", rekao je Stipić.