Ruski predsjednik Vladimir Putin upozorio je u utorak da će Rusija biti prisiljena djelovati ako NATO prijeđe njezine 'crvene linije' prema Ukrajini, a NATO i Sjedinjene Američke Države su upozorile Rusiju da će platiti visoku cijenu u slučaju nove vojne agresije protiv Ukrajine.

Ruski predsjednik Vladimir Putin je na investicijskom forumu u Moskvi rekao da se nada da će zdrav razum prevagnuti na svim stranama, ali želi da NATO bude svjestan zabrinutosti Rusije za vlastitu sigurnost.

"Ako se neka vrsta napadačkog sustava pojavi na teritoriju Ukrajine, vrijeme leta do Moskve bit će sedam do 10 minuta, a pet minuta u slučaju postavljanja hipersoničnog oružja. Samo zamislite to", rekao je Putin.

"Što nam je činiti u takvom scenariju? Morat ćemo stvoriti nešto slično u odnosu na one koji nam prijete na taj način. I mi to možemo učiniti sada."

Ruski bombarderi prelijeću neutralne vode iznad Aljaske. Putin: "Zapad ne shvaća ozbiljno ruska upozorenja da ne prelazi crvene linije"

Putin je dodao da je Rusija uspješno testirala novi hipersonični projektil na moru koji će biti u upotrebi od početka iduće godine.

NATO upozorio Rusiju da ne poduzima agesivne akcije na granici s Ukrajinom: "Moramo spriječiti vonu eskalaciju"

"Stvaranje takvih prijetnji (u Ukrajini) za nas predstavlja crvene linije. No nadam se da neće doći do toga. Nadam se da će prevladati osjećaj zdravog razuma, odgovornosti za naše zemlje i za međunarodnu zajednicu", istaknuo je Putin.

Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija upozorile su ranije u utorak Rusiju protiv bilo kakve nove vojne agresije na Ukrajinu, a NATO se sastao kako bi razgovarao o premještanju ruskih vojnika bliže granici s južnim susjedom.

Rusija je odbacila nagađanja o tome da planira napad na Ukrajinu i kaže da je raspoređivanje vojnika isključivo obrambene naravi.

"Rusku Federaciju također zabrinjava činjenica da se u blizini njezinih granica provode masovne vježbe, uključujući i one neplanirane, kao što je to bio slučaj nedavno u Crnom moru kada su strateški bombarderi...letjeli 20 kilometara od naših granica... Ima preciznog oružja, a možda ima i nuklearnog oružja", rekao je Putin.

Uoči razgovora s ministarima vanjskih poslova NATO-a u latvijskoj prijestolnici Rigi, glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg je novinarima reko da je Zapad već pokazao da može uvesti ekonomske, financijske i političke sankcije protiv Moskve.

"Rusija će platiti visoku cijenu ako još jednom upotrijebe silu protiv neovisnosti Ukrajine", rekao je Stoltenberg.

Očekuje se da će američki državni tajnik Antony Blinken izvijestiti svojih 29 kolega u NATO-u o američkim obavještajnim podacima o tome što se događa na istočnom krilu saveza i u Ukrajini koja nije članica NATO-a.

"Svaka eskalirajuća akcija Rusije predstavljala bi veliku zabrinutost za SAD...a svaka nova agresija izazvala bi ozbiljne posljedice", rekao je Blinken na konferenciji za medije prije sastanka.

"Idućih dana blisko ćemo se konzultirati sa saveznicima i partnerima u NATO-u...o tome postoje li drugi koraci koje bismo trebali poduzeti kao savez za jačanje naše obrane, otpornosti, kapaciteta", dodao je.