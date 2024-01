Putin pred najnovijim izazovom: Bi li mu ove žene mogle doći glave?

Ruski predsjednik Vladimir Putin mobilizirao je 300.000 rezervista koje za rat u Ukrajini u jesen 2022. Među njima su i muževi grupe žena koja se odvažila javno kritizirati ruske vlasti.

"Kada će se smatrati da su naši muževi izvršili vojnu dužnost? Kada ih vrate bez ruku i nogu? Kada ne mogu učiniti ništa jer samo vegetiraju? Ili moramo čekati da ih pošalju natrag u pocinčanim lijesovima?" pita Maria Andreeva u svečanoj dvorani na rubu glavnog grada Rusije.

"U početku smo vjerovali našoj Vladi. Ali trebamo li im sada vjerovati? Ja ne vjerujem nikome'', kaže Antonina.

''Sve više ljudi već shvaća da je stabilnosti i sigurnosti kraj"

Žene su se upoznale putem društvenih mreža i osnovale grupu pod nazivom Put doma.

Njihovi pogledi na rat su različiti. Neke ga podržavaju, druge su skeptične. Ujedinjuje ih uvjerenje da su mobilizirani muškarci pošteno odradili svoj dio borbe i da bi se trebali vratiti kući sa svojim obiteljima.

Njihovo mišljenje ne dijele vlasti, a u Rusiji javna kritika svega što je povezano s ratom nosi rizik. Većina govornika stoga vrlo pažljivo bira riječi. Znaju da u Rusiji postoji niz zakona za kažnjavanje neslaganja. No, njihova frustracija je opipljiva.

Svoje priče žene su podijelile s lokalnim vijećnikom Borisom Nadeždinom, koji je od samog početka kritičan prema "specijalnoj vojnoj operaciji", a kako primjećuje i BBC, zanimljivo je da je jedan od rijetkih kritičara vlade kojima je dopušteno prisutstvo na nacionalnoj televiziji od ruske sveobuhvatne invazije na Ukrajinu.

Nadeždin se želi okušati i u predsjedničkim izborima, a smatra da je rat naštetio domaćoj popularnosti aktualnog ruskog predsjednika: ''Putin je bio vrlo popularan u Rusiji jer je nakon 1990-ih donio stabilnost i sigurnost. Sada sve više ljudi već shvaća da je stabilnosti i sigurnosti kraj."

''Nikad više''

Ruskinje koje se zalažu za povratak svojih mobiliziranih muževa, sinova ili braće suočavaju se s kritikama s različitih strana. Oni koji se protive ratu suđuju muškarce zbog poštovanja naredbe o mobilizaciji i sudjelovanja u ratu dok ih pristaše Kremlja prikazuju kao zapadnjačke marionete.

Maria ističe da se ne zalaže samo za povratak članova svoje obitelji, već spriječiti pozivanje i slanje novih Rusa na prvu liniju: "Ne želimo drugi val mobilizacije. Mi smo protiv korištenja civila u vojnom sukobu. I želimo da svi građani Rusije shvate da bi to moglo utjecati i na njih. Neki se ljudi ponašaju kao nojevi. Zabijaju glavu u pijesak i pokušavaju ne razmišljati o tome što se događa. Mogu ih razumjeti. Teško je prihvatiti da vas država u vašoj zemlji država tretira kao biološki materijal, da joj nije bitno jeste li sretni. Ali ako ljudi žele preživjeti, prije ili kasnije moraju to prepoznati i reći da se ne slažu."

Drugi val mobilizacije zasad se čini isključen, no to ne znači da u bilo kojem trenutku ne može doći do promjene, kao što se već jednom dogodilo.

Kako bi podigle svijest, Maria i druge supruge mobiliziranih pričuvnika započele su novu tradiciju. Svake subote stavljaju bijele marame i putuju u centar Moskve. U blizini zidina Kremlja polažu cvijeće na grob Neznanog vojnika. Uz Vječnu vatru polažu se crveni karanfili. To je njihov oblik mirnog protesta.

Na svom Telegram kanalu objašnjavaju da je ovo cvijeće za odavanje počasti životima najmilijih: '' Odavanje počasti sjećanju na one koji su poginuli u svim ratovima. Odavanje počasti sjećanju na naše momke." Grupa također vjeruje da je polaganje cvijeća način da se kaže - nikad više.

''Još uvijek mi je teško povjerovati da Putin zna za te stvari''

No, pitanje je koliko je rusko društvo osviješteno i koliko je interes javnosti za ono što govore obitelji mobiliziranih pričuvnika. Antonina kaže da otkako je njen partner unovačen, nije osjetila veliku podršku okoline.

Kad je u listopadu 2022. primio svoje pozive, zamolio je prijatelje da pripaze na Antoninu, a ona kaže: "Pozvali su me da proslavim Novu godinu s njima prije godinu dana, ali cijelu su mi večer govorili da je moj muž totalni kreten jer je otišao tamo.''

Unatoč dijagnozi čira na želucu, raspoređen je u jurišnu jedinicu u Ukrajini. Telefonirao joj je početkom prosinca: "Plakao je. Bio je uplašen. Zvučalo je kao da se oprašta."

Ponovno je nazvao sredinom prosinca i tada se posljednji put čula s njim. U međuvremenu su joj javili da je ranjen u akciji, kaže Antonina koja je nekada imala ogromno poštovanje prema Putinu: ''Sada sam neutralnija. Još uvijek mi je teško povjerovati da on zna da se ovakve stvari događaju. Ali ako nas doista vidi kao izdajice i izopćenike jer želimo svoje muževe natrag, ne razumijem zašto bi imao ovakav odnos prema građanima koji su nekada glasali za njega."

"Postoje neki ljudi koji se žele boriti. Oni se dobrovoljno javljaju za to i potpisuju ugovore", kaže i dodaje: "Neka se bore. Ali vratite nam naše muževe koji ne žele biti tamo. Obavili su svoju dužnost prema domovini. Pošaljite ih kući.''