"S vojno-tehničkog gledišta, mi smo, naravno, spremni. Oružje postoji da bi se njime koristilo. Mi imamo svoje principe", rekao je ruski predsjednik Vladimir Putin u intervjuu.

Međutim, kasnije je izrazio da uporaba takvog oružja nije bila želja Kremlja. "Zašto trebamo koristiti oružje za masovno uništenje? Nikada nije bilo takve potrebe", rekao je.

Raspravljajući o pristupanju Finske NATO-u, Putin je, čini se, odbacio njegovu važnost, ali je obećao poslati trupe na granicu dok se savez nastavlja širiti.

"To je apsolutno besmislen korak sa stajališta osiguranja vlastitih nacionalnih interesa. Tamo (na finskoj granici) nismo imali trupe, sada će biti tamo. Tamo nije bilo sustava za uništavanje, sada će se pojaviti", poručio je.

Ruskog čelnika su upitali kako bi on odgovorio da SAD ikada pošalje kopnene trupe u Ukrajinu. Rekao je da Washington razumije da bi u tom hipotetskom scenariju Rusija taj potez tretirala kao intervenciju.

"U SAD-u ima dovoljno stručnjaka na području rusko-američkih odnosa i na području strateškog obuzdavanja da se to spriječi. Stoga, ne mislim da se ovdje žuri k nuklearnom sukobu, ali mi smo spremni za ovo. Ako SAD provede nuklearne pokuse, Rusija bi mogla učiniti isto", dodao je.

Rusija je spremna za pregovore o Ukrajini, ali oni bi se trebali temeljiti na stvarnosti - a ne na žudnji nakon upotrebe psihotropnih lijekova", rekao je Putin o potencijalnim mirovnim pregovorima.

Upitan kasnije o nedavnim ukrajinskim napadima na ruska pogranična područja – uključujući jučerašnju značajnu zračnu ofenzivu, Putin je rekao kako sumnja da Kijev pokušava poremetiti rusku politiku.

"Glavni cilj, u to uopće ne sumnjam, je - ako ne poremetiti predsjedničke izbore u Rusiji - onda barem nekako ometati normalan proces izražavanja volje građana", rekao je gospodin Putin.

Putin je bio nepokolebljiv da Rusija nema nikakve veze s izborima u inozemstvu i da će Moskva surađivati ​​ili s Donaldom Trumpom ili s Joeom Bidenom do glasanja u SAD-u.

"Mi se ni na koji način ne miješamo ni u kakve izbore i kao što sam mnogo puta rekao, radit ćemo sa svakim čelnikom kojem vjeruje američki narod", rekao je.

Ruski čelnik tada je otkrio da ga je Donald Trump, dok je bio predsjednik, grdio zbog "simpatiziranja" sadašnjeg predsjednika Joea Bidena.

"U posljednjoj godini svog rada kao predsjednika, Trump, današnji predsjednički kandidat, predbacio mi je da simpatiziram Bidena pitao me u jednom od razgovora: želite li da 'pospani Joe' pobijedi? A onda su, na moje iznenađenje, počeli da ga progone Trumpa jer smo ga navodno podržali kao kandidata – pa, to je neka potpuna besmislica", rekao je.

Putin je ranije rekao da bi više volio da Joe Biden osigura još jedan predsjednički mandat nego potencijalni povratak Donalda Trumpa.

Na pitanje o nedavnoj izjavi francuskog predsjednika Emmanuela Macrona kako nije isključeno da bi vojne snage zapadnih zemalja mogle biti upućene u Ukrajinu, Putin je odgovorio kako je činjenica da su vojne snage zapadnih zemalja već dugo prisutne u Ukrajini te da su bile prisutne i prije, kako se izrazio, državnog udara u zemlji, a da se nakon toga njihov broj višestruko povećao, piše Ria Novosti.

"Sada su prisutni izravno, u obliku savjetnika, prisutni su u obliku stranih plaćenika i trpe gubitke. Ali ako je riječ o službenim vojnim kontingentima stranih država, onda sam siguran da to neće promijeniti situaciju na bojištu. To je najvažnije. Kao što ni opskrba oružjem ne mijenja ništa", rekao je, naglasivši da bi to moglo dovesti do ozbiljnih geopolitičkih posljedica.

"Ako poljske snage uđu na teritorij Ukrajine kako bi, recimo, pokrivale ukrajinsko-bjelorusku granicu ili na nekim drugim mjestima kako bi oslobodile ukrajinske vojne kontingente za sudjelovanje u neprijateljstvima na liniji dodira, onda mislim da poljske snage nikada neće otići odatle. Meni se tako čini... Žele vratiti one zemlje koje povijesno smatraju svojima i koje im je otac naroda Josif Visarionovič Staljin uzeo i prenio Ukrajini. Oni ih, naravno, žele natrag. A ako tamo uđu službene poljske jedinice, teško da će otići. Ali onda bi njihov primjer mogle slijediti i druge zemlje koje su izgubile dio svojih teritorija kao rezultat Drugog svjetskog rata. I mislim da će geopolitičke posljedice za Ukrajinu, čak i sa stajališta očuvanja njezine državnosti u modernom obliku, naravno, isplivati ​​u punom sjaju i punoj veličini".