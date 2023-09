VIDEO Putin se obratio videoporukom: "Pred nama je velika zadaća"

"Škole, bolnice, stambene zgrade i ceste, muzeji i spomenici" bit će ponovno izgrađeni i rekonstruirani, rekao je Vladimir Putin u video poruci koju je Kremlj objavio u subotu.

Sve ruske regije pružat će svoju "bratsku pomoć" u naporima obnove, dodao je.

Putin je, kršeći međunarodno pravo i nakon referenduma koji su međunarodno ismijavani kao prijevare, potpisao sporazume s okupacijskim vođama četiriju regija 30. rujna 2022. da postanu dio Ruske Federacije.

Ukrajina nastavlja s protuofenzivom u nadi da će osloboditi teritorije od ruske okupacije.

"Pred nama je velika zadaća i rješenje teških izazova, provedba velikog programa obnove i društveno-gospodarskog razvoja naših povijesnih regija", nastavio je Putin u video poruci. "I sigurno ćemo ostvariti zacrtane ciljeve", dodao je.

