FOTO/VIDEO Putin se hvali moćnom mornaricom, najavio 30 novih brodova

Četrdeset pet brodova, podmornica i drugih plovila sudjelovalo je u smotri povodom Dana mornarice koji tradicionalno služi za prikaz ruske pomorske moći, a održava se u Finskom zaljevu i na rijeci Nevi u Sankt Peterburgu.

Oko 3000 pripadnika ruske ratne mornarice također je sudjelovalo u mimohodu na kopnu, objavio je Kremlj. Vladimir Putin je, u pratnji ministra obrane Sergeja Šojgua i admirala Nikolaja Jevmenova, glavnog zapovjednika mornarice, pregledao neke od brodova s lansirnog čamca na Nevi prije nego što je održao govor.

#RussiaAfricaSummit #Russia. Putin, Four African Leaders, including President Isaias Afwerki participated in the Russian Navy Day Celebration. 🇪🇷🇷🇺 #Eritrea pic.twitter.com/HehoRzJmqu