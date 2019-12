Okolnosti u kojima je došlo do pucnjave zasad nisu poznate, kao ni koliko je ljudi ranjeno.

U američkoj vojnoj bazi na Floridi došlo je u petak do pucnjave u kojoj je ubijena jedna osoba, a potom i počinitelj, a više ljudi je ozlijeđeno i prevezeno u bolnicu, objavile su vlasti.

Okolnosti u kojima je došlo do pucnjave zasad nisu poznate, kao ni koliko je ljudi ranjeno.

Glasnogovornica šerifa Amber Southard rekla je da je do pucnjave došlo u mornaričkoj bazi Pensacoli na Floridi.

Prije dva dana, američki je mornar u povijesnoj vojnoj bazi u Pearl Harbouru ubio tri osobe, nakon čega si je oduzeo život. (Hina)

The Escambia County Sheriff’s Office has confirmed an active shooter at NAS Pensacola. Here at Baptist Hospital I just saw a US Navy ambulance arrive. @weartv pic.twitter.com/hBrqdFXpXV