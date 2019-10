Policija je potvrdila kako je izašla na teren zbog "aktivnog napadača" u trgovačkom centru te specijalna jedinica pretražuje lokaciju.

U trgovačkom centru Boca Raton na Floridi u tijeku je pucnjava, javlja RT.

Policija je potvrdila kako je izašla na teren zbog "aktivnog napadača" u trgovačkom centru te specijalna jedinica pretražuje lokaciju.

Zasad nema detalja niti informacija o mogućim žrtvama.

All persons in Town Center Mall shelter in place while @bocapolice and SWAT teams conduct search of mall.