U pucnjavi u crkvi u gradu Pelhamu u američkom New Hampshireu pogođeno je više osoba, javlja RT. Lokalni mediji javljaju kako nema mrtvih, a ozlijeđeno je četvero ljudi. Napadač je uhićen.

Policija je do crkve u kojoj je prijavljena pucnjava stigla za 10-ak minuta, a na terenu je i Hitna pomoć, javljaju lokalni mediji.

Slučaj nadzire i antiteroristička jedinica policije New Yorka.

We are closely monitoring the shooting incident at the New England Pentecostal church in Pelham, NH. pic.twitter.com/yQ9moBYsWg