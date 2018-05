Napadač je otvorio vatru u srednjoj školi u Teksasu, navodno ima ozlijeđenih

U srednjoj školi u Teksasu u jutarnjim satima došlo je do pucnjave kad je naoružani napadač upao u srednju školu Sante Fe i otvorio vatru.

Kako javlja CNN, policija je uhvatila napadača.

Prema zasad neslužbenim informacijama, u pucnjavi ima ozlijeđenih

Stick with #KHOU11 for updates on the #SantaFeHighSchool shooting. Suspect in custody. Multiple injuries. WATCH LIVE: Suspect in custody after shots fired at Santa Fe High Schoolhttps://t.co/GNsOT78pqf