U tijeku je napad u sinagogi u američkom gradu Pittsburghu, objavila je lokalna policija na twitteru.

Oko 10 sati po lokalnom vremenu u američkoj saveznoj državi Pennsylvaniji napadač je ušao u sinagogu u kojoj se upravo doržavao obred te otvorio vatru.

Policija je potvrdila da je u tijeku napad u Pittsburghu, ali nisu izvijestili o više detalja.

Mediji pišu da je do napada došlo u sinagogi Tree of Life. Na terenu su deseci vozila policije i hitne pomoći, a mediji pišu o više žrtava.

ALERT: There is an active shooter in the area of WILKINS and Shady. Avoid the area. More info will be released when it is available.