VIDEO Pucnjava u kampusu u Las Vegasu, Sveučilište poslalo poruku "Bježi-sakrij-bori se"

Odjel metropolitanske policije Las Vegasa, u priopćenju objavljenom na X-u, nije pojasnio okolnosti incidenta, broj žrtava ili njihovo stanje.Stanovnicima je preporučeno da izbjegavaju to područje.

Policija je rekla da je do incidenta došlo oko zgrade kampusa Beam Halla. Sveučilište je objavilo poruku u kojoj poziva studente da se evakuiraju s tog područja.

"Odgovaramo na preliminarne vijesti o aktivnom napadaču u kampusu UNLV-a blizu dvorane BEAM. Čini se da ima više žrtava u ovom trenutku", rekla je policija na X-u, prije nego što je objavila da je sumnjivac mrtav.

U Washingtonu, Bijela kuća rekla je da prati situaciju u Las Vegasu. Sveučilište Nevada i kampus kod Las Vegasa dom su za oko 25.000 studenata i 8000 poslijediplomskih i doktorskih kandidata.

🚨🚨🚨BREAKING: The Las Vegas Police Department is currently investigating reports of an active shooting incident at University of Nevada Las Vegas.



