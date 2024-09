Upaljen alarm za gotovo cijelu Hrvatsku, u dvije regije bit će opasno vrijeme: "Spremite se za grmljavinu i tuču, zaštitite se od munja"

Postupno naoblačenje, uglavnom od sredine dana s mjestimičnom kišom, najprije na Jadranu i predjelima uz njega, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku za četvrtak.

Moguće je nevrijeme, osobito na sjevernom Jadranu, a u noći na petak i u Dalmaciji. Na istoku djelomice sunčano, uglavnom suho, te vruće i sparno.

Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu će zapuhati umjereno do jako jugo.

Najviša temperatura većinom između 27 i 31, na istoku i do 33 Celzijeva stupnja.

Za gotovo cijelu Hrvatsku, osim osječke regije, upaljeno je žuto upozorenje za potencijalno opasno vrijeme.

"Budite na oprezu zbog mogućih jačih grmljavinskih nevremena. Posebno pripazite u izloženim područjima kao što su planine, šume i livade odnosno otvoreni tereni. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom", poručuju iz DHMZ-a.

Narančasto upozorenje za opasno vrijeme upaljeno je za riječku regiju i Kvarner.

"Budite spremni na jača grmljavinska nevremena koja mogu prouzročiti veliku štetu i zaštitite se od munja. Moguća su oštećenja na imovini te na drveću. Moguće su lokalne bujične poplave, olujni udari vjetra i tuča. Mogući su prekidi u aktivnostima na otvorenom te u prometu", upozoravaju iz DHMZ-a te dodaju:

"Iako su uobičajene i česte na Kvarneru, očekuje se lokalno ili potencijalno opasne brzine vjetra koje uzrokuju valove rizične za manja plovila. Neiskusni pomorci, posebno oni koji upravljaju manjim brodovima, trebali bi izbjegavati plovidbu u tim uvjetima i obratiti pozornost na pomorsku prognozu te pri planiranju razmotriti vjetar i uvjete na moru. Moguće je da neki katamarani neće ploviti pa ako putujete, pratite informacije o prometu."

I u petak će još biti nestabilno i promjenjivo, pa su na kopnu izgledni pljuskovi, iako će oni biti samo lokalni i brzo-prolazni. Zatim će za vikend biti više sunca, većinu dana će ostati suho, a ponovno će biti i pomalo vruće, s temperaturom oko 30... U subotu je ujutro vjerojatna magla, najavljuje meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

I na Jadranu slična situacija. Većinom će biti sunčano od petka do nedjelje, ali u petak još pomalo nestabilno i promjenjivo, uz mogućnost za lokalne pljuskove. Ujutro će tad biti još malo jugo, a zatim bura i tramontana koje će puhati još i u subotu, a u nedjelju vjerojatno novo jugo. Temperatura će se sniziti, na vrijednosti do 30 stupnjeva, no ponovno će imati blago uzlazni trend.

Pred nama su dakle dva nestabilnija dana, sa češćim pljuskovima. Osobito će ih biti u četvrtak poslijepodne, navečer, ali i u noći na petak. Pri tome je moguće i lokalno nevrijeme, prije svega na sjevernom Jadranu. Ovaj put ono može donijeti obilnu kišu u kratko vrijeme, pa zbog toga i lokalne bujične poplave, a nakratko i olujan vjetar! Za vikend zatim ponovno sunčanije i stabilnije.

