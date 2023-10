VIDEO Pucnjava u blizini sveučilišta u Baltimoreu: Ozlijeđeno nekoliko osoba

Drama u Baltimoreu. U pucnjavi u blizini sveučilišnog kampusa ozlijeđeno je nekoliko osoba.

Policijska uprava Baltimorea (BPD) objavila je na platformi X da je reagirala na aktivnu situaciju pucanja u blizini kampusa Državnog sveučilišta Morgan.

Pročitajte i ovo Petero u teškom stanju FOTO/VIDEO Stravična nesreća kod Venecije: Autobus sletio s nadvožnjaka, najmanje 21 osoba poginula. Među ozlijeđenima i Hrvat

"BPD potvrđuje da ima više žrtava", navela je policija. "Molim vas, nastavite se sklanjati i izbjegavajte to područje", dodala je.

🚨#BREAKING: Active Shooter at Morgan State University Multiple Injuries Reported as Shots have been Fired from Upper Floor Dorm Room Window



📌#Baltimore | #Maryland



Multiple authorities are at the scene, confirming their response to an active shooter situation at Morgan State… pic.twitter.com/9EPu03DfcK