Jedna je osoba ubijena, a pet ih je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila u četvrtak navečer na ulici u Washingtonu. Iz policije je javljeno da je do napada došlo nedaleko od Bijele kuće.

Policija traga za napadačem koji je ubio muškarca i ranio još pet osoba. "Za sada je nepoznat motiv pucnjave", izjavio je zapovjednik policije Stuart Emerman. "Detektivi ispituju svjedoke i pregledavaju snimke s nadzornih kamera", dodao je.

Cijeli kvart je zatvoren za promet, policija provodi istragu ovog napada. Tragaju za automobilom Nissan svijetle boje u kojem su bila dva muškarca, a iz kojeg je automatskom puškom pucano na ljude.

Alert: Shooting in the 1300 block of Columbia Rd NW. Lookout is for a light colored Nissan sedan unknown tag# occupied by (2) males armed with AK style rifle, last seen in the rear of the listed location. pic.twitter.com/PY0l05TS7B