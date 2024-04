VIDEO Pucnjava i eksplozije u Rusiji: Napad na policajce, sedam mrtvih i četvero ranjenih

"Dva policijska službenika iz ogranka Ministarstva unutarnjih poslova u regiji Kurgan su ubijena. Dva službenika iz odjela prometne policije Ministarstva unutarnjih poslova, pripadnik regionalne postrojbe Nacionalne garde i policajac iz regije Kurgan su stradali. Petorica napadača su ubijena na licu mjesta”, navodi se u priopćenju.

In Karachay-Cherkessia there was an attack of militants on a police post



The attack took place on the night of April 29. The attackers drove a car up to the temporary police post, threw an explosive device and opened fire with automatic rifles. One of the terrorists triggered an… pic.twitter.com/xzVX4hbXOY