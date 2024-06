VIDEO "Uhićeni ste, generale!" Priveli ga pred kamerama, propao pokušaj državnog udara

Bolivijski predsjednik Luis Arce smijenio je čelnika bolivijskih oružanih snaga generala Juana Josea Zunigu optuživši ga za pokušaj državnog udara te su ga bolivijske vlasti uhitile, objavila je u srijedu bolivijska državna televizija.

Zuniga je uhićen i prisiljen ući u policijsko vozilo dok je razgovarao s novinarima ispred vojarne.

"Uhićeni ste, generale!", rekao mu je ministar unutarnjih poslova Johnny Aguilera.

Za sada se ne zna gdje je odveden Zuniga.

Prethodno je vojska pod zapovjedništvom Zunige izvela na središnji gradski trg u La Pazu oklopna vozila i vojnike u pokušaju državnog udara i upada u predsjedničku palaču.

Regionalni i međunarodni čelnici osudili su pokušaj državnog udara pozivajući na poštivanje demokracije i legitimno izabrane vlasti.

U predsjedničkoj palači prisegu pred predsjednikom države istodobno je položio novi šef oružanih snaga José Wilson Sanchez, koji je pozvao na obnovu reda i mira.

