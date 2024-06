Srpska reprezentacija letjela hrvatskim avionom, Vučić očajan: "Sramota je, bio je izuzetno ljut"

Ana Brnabić, donedavna premijerka Srbije, a danas predsjednica Skupštine, potvrdila je glasine da je Aleksandar Vučić pobjesnio što je nogometna reprezentacija Srbije na Europsko prvenstvo putovala hrvatskim avionom.

Vučić je i sam ušao u taj avion kako bi ih ispratio, a Brnabić je rekla da je zbog toga bio očajan.

"To je istinita priča. Predsjednik Vučić je, rekla bih, bio očajan zbog toga i izuzetno ljut. Sramota je, očekujem da se odgovorni za to identificiraju i da se vidi zbog čega se to dogodilo Air Serbia i svi putujemo tom kompanijom. Zato što kad sleti avion da se vidi Air Serbia, to je naš ponos", rekla je Brnabić, gostujući na TV Happy.

Reprezentacija Srbije doživjela je debakl na Europskom prvenstvu, a vodstvo reprezentacije na meti je žestokih kritika srpskih navijača i javnosti.

