Oko 190 britanskih turista, koji su ovaj vikend u Dubrovnik stigli u aranžmanu bankrotirane turističke tvrtke Thomas Cook, u Dubrovniku čeka dolazak dvoje djelatnika britanske Agencije za civilno zrakoplovstvo (CAA) koji bi im trebali pomoći u povratku kući.

Stotine britanskih turista zaglavile su i u zračnoj luci Split, gdje su danas otkazana dva leta Thomas Cooka.

Najstarija svjetska turistička tvrtka Thomas Cook u ponedjeljak je propala, te ostavila stotine tisuća putnika širom svijeta nezbrinutima, što će pokrenuti najveću mirnodopsku operaciju povratka ljudi u britanskoj povijesti. O tome svjedoče i brojni tvitovi. U jednom od njih piše da je u Europi ''zapelo'' čak 150.000 Britanaca.

Tvrtka je upravljala hotelima, odmaralištima i zrakoplovima koji su ugostili 19 milijuna ljudi godišnje u 16 zemalja. Trenutačno širom svijeta ima 600.000 turista, većinom iz Njemačke, Britanije i Skandinavije, što je prisililo britansku vladu i osiguravajuća društva da koordiniraju operaciju zbrinjavanja klijenata tvrtke golemih razmjera.

Britanska uprava za zrakoplovni promet (CAA) objavila je da je Thomas Cook prestao poslovati i da vlasti imaju u pripremi zrakoplove koji će početi vraćati u Britaniju više od 150.000 britanskih turista tijekom sljedeća dva tjedna. Svi letovi tvrtke otkazani su, a putnici su upućeni na to da ne dolaze u zračne luke već da potraže informacije o organizaciji povratka na internetskoj stranici tvrtke.

We are sorry to announce that Thomas Cook has ceased trading with immediate effect.



This account will not be monitored.



Please visit https://t.co/WWiKkzLYQJ for further advice and information.#ThomasCook pic.twitter.com/Nf1X3jn97x