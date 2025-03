Tijelo muškarca pronađeno na engleskoj plaži Lilstock u Somersetu 28. prosinca još uvijek nije identificirano, priopćila je britanska policija.

Vjeruju da je muškarac porijeklom iz Hrvatske ili BiH. Navodi se i da je u vodi između jednog i pet dana, što dodatno otežava identifikaciju.

"Provodili smo opsežne istrage, uključujući forenzičku i DNK procjenu, kako bismo pokušali identificirati muškarca, no do sada to nismo uspjeli", poručili su iz policije, prenosi BBC.

Policija je opisala muškarca kao bijelca obrijane glave, krupne građe, oko 40 ili 50 godina. Nosio je crnu jaknu, crni pulover, crvene hlače i crne tenisice.

Britanska policija poziva građane da se jave, ako imaju bilo kakva saznanja o muškarcu, prenosi BBC.

