Pronađen nestali planinar, tražili su ga danima: Opisao je kako je preživio, neko vrijeme neće u divljinu

Lukas McClish otišao je 11. lipnja na planinarenje u planinama Santa Cruza, koje je trebalo trajati tri sata. Međutim, ubrzo je izgubio put s obzirom na to da su uništene markacije u nedavnim šumskim požarima na tom području.

Njegova obitelj prijavila je nestanak 34-godišnjeg muškarca 16. lipnja nakon što se nije pojavio za Dan očeva, što je pokrenulo višednevnu potragu i spašavanje. McClish je pronađen nakon deset dana nakon što je uočen policijskim dronom, piše BBC.

"Bilo je više izvješća svjedoka koji su nekoga čuli kako viče upomoć, ali bilo je teško utvrditi lokaciju te osobe", napisali su u objavi na X-u lokalni vatrogasci koji su pomagali u spašavanju.

CAL FIRE CZU firefighters assisted @SantaCruzSO1 @BoulderCreekFD with a rescue in Big Basin State Parks last night. There were multiple reports of witnesses hearing someone yelling for help, but the location of that person was hard to establish. READ MORE ⬇️ pic.twitter.com/tQxHvVPVJO