"Mislio sam da znam sve što imaju, ali...": Stručnjaci zbunjeni, traže ljude da im pomognu otkriti što su misteriozne strukture u polju

Misteriozni niz koji izgleda kao 16 struktura snimljen je negdje u Ukrajini, a vrlo brzo krenula su nagađanja što bi to moglo biti te je li riječ o novom vojnom kapacitetu Rusije, piše portal Warzone.

Rasprava je krenula nakon što je na svom Telegram kanalu ukrajinski vojnik i ekspert za vojnu elektorniku Serhij Beskrestnov objavio fotogradije na kojima se vidi neobični niz. Podijelio je i fotografiju koja pokazuje strukture na stražnjem dijelu kamiona prije nego što su podignute. Vidi se i kamuflažna mreža ili neka vrsta cerade postavljena oko niza, kao i očišćeno područje u blizini gdje se nalazi kamion. Kako navodi portal specijaliziran za vojnu analizu Warzone, nije poznato je li strukture snimio satelit ili dron. Gdje i kada su slike snimljene nije poznato.

"Mislio sam da već znam sve što neprijatelj ima u pogledu tehnoloških rješenja. Ostao sam zbunjen skupom nekih hemisfera u nizu", objavio je Beskrestnov.

Mysterious Russian equipment on the frontline:



«It seemed that I already knew everything the enemy had in terms of technological solutions. At least I can determine the purpose of the product and the priority for destroying the target.



And here I am perplexed by a set of some… pic.twitter.com/wUs0mkzD1O