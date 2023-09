VIDEO Prolaznik se šokirao kada je vidio aligatora kako u ustima drži - tijelo žene

U gradu Largo na Floridi prolaznik je primijetio ljudski leš u raljama aligatora. Vlasti su identificirale žrtvu kao 41-godišnju Sabrinu Peckham. Okolnosti njezine smrti još nisu poznate.

Tijelo u ustima 13-metarskog aligatora primijetio je slučajni prolaznik JaMarcus Bullard u petak nešto prije 14 sati po lokalnom vremenu u vodenom kanalu na području Tampa Baya. Brzo je nazvao hitnu pomoć.

"Aligator se podigao iz vode s tijelom i otplivao unatrag na dno kanala na drugu stranu. Jednostavno nisam mogao vjerovati da je to stvarno", rekao je Bullard.

BREAKING: Body spotted next to a massive alligator in Pinellas County, Florida; investigation underway



pic.twitter.com/J3qmlFYz1Q