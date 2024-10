Analiza američkih izbora: "Oni su ključna stavka u utakmici, ali su uvijek iza pozornice. Sada se to promijenilo"

Profesorica s Fakulteta političkih znanosti Marijana Grbeša Zenzerović komentirala je američke predsjedničke izbore.

Možemo li u ovom trenutku procijeniti pobjednika izbora?

Ne, apsolutno ne možemo. Utakmica u Americi na predsjedničkim izborima je potpuno izjednačena. Prema svim istraživanjima, odnosno prosjeku istraživanja kandidati su potpuno izjednačeni.

Predsjednička kandidatkinja Demokratske stranke je Kamala Harris. Kako komentirate njezinu kampanju? Koji bi bili nedostaci, a koje prednosti?



Kamala Harris je nakon što je ušla u izbornu utakmicu imala jedan momentum u samoj kampanji, međutim većina komentatora smatra da ga nije do kraja iskoristila odnosno da je do sada već trebala biti u puno većoj prednosti nego što jest. Njezina kampanja se uglavnom svodi na demonizaciju Donalda Trumpa i to je uglavnom ono što joj zamjeraju, da ne govori dovoljno o svojim politikama, da nije dovoljno jasna i ono što je najvažnije možda da nije dovoljno energična.

Njezina najveća prednost je što zapravo pokušava osvijestiti kakva bi opasnost za Ameriku, barem iz perspektive Demokratske stranke bio Donald Trump. I što nudi jednu umjereniju viziju Amerike nego što je nudi Donald Trump.

Kako komentirate njegovu kampanju?



Njegova kampanja je u posljednjim tjednima, pogotovo u posljednjiim danima postala izuzetno uvredljiva, izuzetno vulgarna, vrlo agresivna i zapravo retorikom podsjeća na neka ne tako lijepa vremena u povijesti, pogotovo korištenjem izrazito negativne anti-imigrantske retorike, korištenjem termina kao što su masovne deportacije i slično.

U kampanju Donalda Trumpa uključio se Elon Musk, najbogatiji čovjek na svijetu. Kako to tumačite? Može li on privući birače?



Pa Amerikanci kažu da je to nezapamćeno, nezamislivo da najbogatiji čovjek na svijetu izlazi na pozornicu zajedno s predsjedničkim kandidatom. Naravno da su bogati ljudi ključna stavka u ovoj utakmici, međutim oni nikada nisu na stageu, oni su uvijek u backstageu. Sada se to promijenilo i Elon Musk je na pozornici s Donaldom Trumpom. Može li on promijeniti tijek te utakmice, nisam sigurna da će on biti taj faktor koji može biti jezičac na vazi. Međutim, on sigurno doprinosi u onoj bazi koju Trump zapravo već ima.

Do izbora je još dva tjedna. Što možemo očekivati?



Ono što sada gledamo u Americi je jedna vrsta reality showa s vrlo velikim ulozima. Imali smo jučer Donalda Ttumpa koji je pekao krumpiriće. Kamala Harris također jako puno isto nastupa u medijima, imala je čak intervju s TV FOX koja joj uopće nije naklonjena, što je onako sličilo vađenju utrobe a ne intervjuu zapravo pravom novinarskom, to je vrlo sve neobično i doprinosti ovom američkom političkom cirkusu, međutim sve skupa govori u prilog tome da je utakmica vrlo neizvjesna, da obje strane misle da nije riječ samo o izborima nego da je riječ o tome kakva će biti Amerika nakon toga, odnosno hoće li je biti ili neće.

Ono od čega zapravo najviše strahuje tim Demokrata i tim Harris jest što se obično, dakle do sada se pokazalo da istraživanja podcjenjuju Donalda Trumpa i što su Demokratski kandidati u ovoj fazi puno više opdskočili nego što je to sada slučaj sa Kamalom Harris.

