Bizarni upiti zaraćenih političkih stranaka SOA-i i jesu li oni primjereni? "Ovo nije dobro za nacionalnu sigurnost"

Financiraju li Rusi kampanju Milanoviću pitala je SOA-u oporba, pa su vladajući pitali SOA-u - vodi li Vlada veleizdajničku politiku. Andrej Plenković ponavlja - to je njihova reakcija na oporbu. Pita se zašto nitko nije prozvao njih za zlouporabu SOA-e u političke svrhe.

"Međutim, kad smo se mi poslužili alatom i jednom nečuvenom praksom koju sam ja isključivo ja prozivao osobno, rekao sam da su oni na taj način proglasili SOA-u kao instituciju u RH koja je jedina zadužena za ultimativnu istinu. Pitamo SOA-u je li 5 do 6, e onda znamo da je 5 do 6", izjavio je premijer Andrej Plenković.

No, pitanje je - jesu li takvi upiti i jedne i druge strane SOA-i primjereni?

"SOA je u situaciji da prema hrvatskom Ustavu postoji nekoliko instanci koje mogu postaviti pitanje i SOA im je dužna odgovoriti", kazao je prvi čovjek MUP-a Davor Božinović.

Je li to zlouporaba tajne službe, kojoj je, među ostalim posao i spriječiti prijetnje nacionalnoj sigurnosti kao što je strano obavještajno djelovanje, terorizam, organizirani kriminal i korupcija te o saznanjima izvijestiti nadležna tijela pa tako i predsjednika i premijera.

"SOA tu štiti nacionalnu sigurnost pa ako treba i od najviših obnašatelja državne vlasti dakle oni štite nacionalnu sigurnost ne pojedinačno osobu ili ime prezime i stranku to SOA radi vrlo profesionalno i da je bilo kakvih indikacija o ovome što se medijski eksploatira to bi SOA odradila i takve bi informacije došle na pravu adresu", kaže Tonći Prodan, bivši član Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Vidi tu još jedan problem.

"U svakoj državi kad se državno sigurnosne agencije koriste na neki način u dnevno političke svrhe to nije dobro za nac sigurnost...

I nije prvi put da SOA postaje meta političarima. Za vrijeme predsjednice Kolinde Grabar Kitarović s čela SOA-e morao je otići Dragan Lozančić.

"Kad smo kod gosp. Dragana Lozančića, rekli ste da se on uključivao u političke procese. Možete li reći koje?"

"To mogu reći pred Povjerenstvom kao što sam rekla, ali procesi koji su vodili ka izborima 2015", izjavila je Grabar Kitarović u siječnju 2020. godine prilikom sučeljavanja.

"Imate još 40 sekundi ili vam je neugodno govoriti 40 sekundi", rekao je Zoran Milanović na sučeljavanju.

"Ne nije mi neugodno gospodine Milanović", rekla je Grabar Kitarović.

"Do sada je bilo nekoliko puta pokušaja instrumentaliziranja sigurnosno obavještajnih agencija, odnosno sastavnica nacionalne sigurnosti RH, ali to je uvijek tako na neki način neko političko pitanje se postavlja to je uvijek štetno bilo je takvih situacija ili sličnih ovome međutim to je prošlo bez nekih velikih šteta, ali kažem takve situacije uvijek mogu naškoditi nacionalnoj sigurnosti", napominje Prodan.

Kao i ranije kad bi bila predmet političkih loptanja, SOA je odlučila da ni ovu situaciju neće komentirati.

