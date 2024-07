Profesor prava o izborima u Francuskoj: "Ima još jedan izlaz, to je ekstremna solucija"

Iznenađujuća pobjeda široke lijeve koalicije na francuskim parlamentarnim izborima. Krajnje desno Nacionalno okupljanje, nakon pobjede u prvom krugu izbora, palo je tek na treće mjesto. Preskočila ga je i koalicija predvođena Renesansom francuskog predsjednika Makrona.

No, jasnog pobjednika nema jer zasad nitko ne može sastaviti parlamentarnu većinu.

U više francuskih gradova na ulicama je oduševljeno pozdravljen neuspjeh krajnje desnice. Bilo je i manjih sukoba. Reakcije građana su podijeljene.

"Bila sam nevjerojatno oduševljena činjenicom da se lijeva koalicija uspjela okupiti i pobijediti. Sad se moraju angažirati. Imaju veliku odgovornost prema ljudima koji su glasovali za njih", kaže Sibylle iz Pariza dok njen sugrađanin Christophe poručuje:

"Mislim da trenutačno situacija zabrinjava sve. Ali ono što još više zabrinjava je činjenica da država nužno ne poštuje mišljenje Francuza prihvaćajući određene strategije za stvaranje blokova."

"Na neki način ovo odražava što je Francuska. Francuska je demokracija. Mnogo je različitih mišljenja i načina za izraziti ih. Postoji mnogo načina za reći što mislite. To je privilegij, ali ponekad je također zeznuto“, dodaje Richard iz Pariza.

Ali Francuskoj prijeti post-izborna politička kriza. Široka lijieva koalicija neće imati većinu u parlamentu pa je neizvjesno tko će voditi vladu. Francuski predsjednik Macron odbio je ostavku aktualnog premijera Atala i pozvao ga da zasad ostane na dužnosti. Rezultat izbora još nije javno komentirao.

O francuskim izborima i političkoj krizi urednica vanjske politike Nove TV Ivana Petrović razgovarala je s uglednim profesorom javnog prava hrvatskog podrijetla, Marcom Gjidarom.

"Sada neki kažu da u Francuskom ustavu ima još jedan izlaz, iako je malo vjerojatno. Postoji taj članak 16 u Ustavu koji daje predsjedniku Republike svu moguću vlast. To je kao neka vrsta diktature, ustavne diktature. To bi bila ekstremna solucija, ali ako ne to, koga će onda on imenovati za premijera", kaže Gjidara.

