VIDEO/FOTO Macron odbio ostavku šefa Vlade, ima li svoj plan? Ljevica je spremna: Vrti se nekoliko imena

Francuski premijer Gabriel Atall kanio je podnijeti ostavku predsjedniku Emmanuelu Macronu u ponedjeljak, no na Macronov zahtjev ostat će premijer zbog stabilnosti zemlje.

Attal, koji je u nedjelju nakon što su postali poznati rezultati parlamentarnih izbora odmah najavio da će idući dan podnijeti ostavku na mjesto premijera, kazao je i da će u slučaju neprihvaćanja njegove ostavke nastaviti služiti kao tehnički premijer dok se u dogovoru s novom parlamentarnom većinom ne odredi njegov nasljednik.

Gabriel Attal pose pour un BeReal, dans son bureau, à Matignon, avec son équipe, 30 minutes avant de présenter sa démission à Emmanuel Macron. pic.twitter.com/CXvavM03JU — Paul Larrouturou (@PaulLarrouturou) July 8, 2024



Être Premier ministre est l'honneur de ma vie.



Le lien que nous avons tissé est ce que j'ai de plus précieux.



Ce soir, la formation politique que j'ai représentée dans cette campagne ne dispose pas d'une majorité.



Fidèle à la tradition républicaine et conformément à mes… pic.twitter.com/DgcbNKoTLE — Gabriel Attal (@GabrielAttal) July 7, 2024

Attal je premijer postao u siječnju 2024. godine nakon preslagivanja Vlade i Macronove smjene Elisabeth Borne s mjesta predsjednice Vlade.

No sada se postavlja pitanje koliko će dugo Attal biti predsjednik Vlade. Naime, kako piše BBC, Macron je morao donijeti brzu odluku, a Attal je jasno dao do znanja da je spreman izdržati koliko god je potrebno.

Emmanuel Macron Foto: Afp

Macrona u utorak čeka veliki summit NATO-a u SAD-u, što znači da nije baš imao prostora za brzu odluku o tome tko bi trebao voditi Vladu. No jedno mora izbjeći po svaku cijenu - nestabilnost. Ministar financija Bruno Le Maire upozorio je da je najneposredniji rizik s kojim se Francuska suočava financijska kriza i ekonomski pad zbog političke krize.

Veliko je pitanje koliko će dugo Attal ostati. Prema francuskom Ustavu, predsjednik je taj koji imenuje premijera, a on u praksi dolazi iz najbrojnije parlamentarne grupacije, što je u ovom trenutku NFP. NFP sam nema dovoljno za većinu pa je izgledno da će morati ući u neku vrstu koalicije s Macronovnim centrističkim savezom.

Tko bi mogao biti novi premijer/premijerka?

Nekoliko se imena spominje u kontekstu mogućeg novog premijera ili premijerke, piše BBC.

Jean-Luc Melenchon lider je vodeće ljevičarske stranke Nepokorena Francuska i najpoznatiji je član NFP-a. No on je figura koja izaziva podjele, i ako kompromisi sa centrom na kraju budu nužni, on nije čovjek koji bi ih napravio, smatraju i zastupnici NFP-a.

Marine Tondelier liderica je Zelenih, a Olivier Faure glavni tajnik Socijalista. Manje šanse daju se još i komunistu Fabienu Rousselu, Raphaëlu Glucksmannu iz stranke Place Publique te bivšem socijalističkom predsjedniku Francoisu Hollandeu, koji bi mogao odigrati ključnu ulogu u otvaranju kontakata s centrom – iako je rekao da on ne želi biti premijer.

Svi će oni morati ući u određene kompromise s Macronovim centrističkim savezom, a pitanje je na što će Macron pristati.

No njegov tabor možda ima druge planove jer se ministar unutarnjih poslova Gérald Darmanin navodno sastaje s velikom skupinom zastupnika iz centrističke skupine. Moguće je da Macron računa na raspad unutar lijevog saveza pa da zatim stvori blagu lijevo-liberalnu koaliciju i novu vladu.

Zanimljivo da je Clement Beaune iz Macronove centrističke stranke na X-u izdvojio tri ključne stvari za novu Vladu: "Koalicija, proporcionalnost, socijaldemokracija."

Allez, 3 mots-clés pour bâtir la suite, aujourd’hui et demain… 🇫🇷



COALITION

PROPORTIONNELLE

SOCIAL-DÉMOCRATIE — Clément Beaune (@CBeaune) July 8, 2024

Ljevica spremna izabrati kandidata za premijera u roku od tjedan dana

Francuska ljevičarska koalicija objavila je da je spremna u roku od tjedan dana izabrati svojega kandidata za premijera, kao i ostale najviše dužnosnike, objavili su u ponedjeljak.

Koaliciju pod nazivom Nova narodna fronta (NFP) čine socijalisti, zeleni, komunisti i Jean-Luc Mélenchonova radikalna ljevica, stranka Nepokorena Francuska. "Moramo biti u poziciji predstaviti svojega kandidata" za mjesto premijera u roku od tjedan dana, rekao je Faure televiziji France Info.

Kazao je i da treba donijeti brzu odluku kako bi se javnosti pokazalo da je koalicija spremna upravljati zemljom. Faure je otkrio da bi kandidat mogao biti izabran konsenzusom među stranačkim dužnosnicima ili stranačkim glasovima.

Mathilde Panot, čelnica parlamentarne skupine Nepokorena Francuska, za RTL je rekla da će NFP ovaj tjedan predstaviti premijera i vladu. Vjeruje da je radikalni ljevičar, politički veteran Mélenchon, koji je i kontroverzni utemeljitelj Nepokorene Francuske, još uvijek u utrci za tu funkciju.

U intervjuu za France Inter čelnica Zelene stranke Marine Tondelier rekla je da se zalaže za konsenzusnu odluku. Dodala je da je puno važnije dogovoriti politike nego tko će obnašati premijersku dužnost.



Zastupnici imaju rok do 18. srpnja za formiranje svojih zastupničkih klubova.