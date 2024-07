Sveučilišni profesor o eksploataciji litija u Srbiji: "Europska unija interese je stavila ispred vrijednosti"

Florian Bieber, profesor sa Sveučilišta u Grazu, na svojem se profilu na mreži X osvrnuo na posjet njemačkog kancelara Olafa Scholza Srbiji tijekom kojeg je potpisan Memorandum o kritičnim sirovinama, lancima proizvodnje baterija i električnim vozilima.

Ovim memorandumom Srbija je korak bliže ka ekspolataciji rudnika litija, a usprkos odobrenju, protive mu se aktivisti, građanske inicijative te oporba.

"Ne postoji nikakva garancija da će projekt iskopavanja litija biti u skladu sa standardima Srbije, a da ne govorimo o EU-u", objavio je Bieber na mreži X.

Dodao je i da su EU i Njemačka zamijenili demokraciju, vladavinu prava i EU perspektiva za Balkan – za litij.

Pročitajte i ovo "Ovo je plan..." VIDEO Vučić naveo tko i kako želi uništiti Srbiju pa napao i hrvatske medije: "Ja jesam ružan čovjek, ali mi uši nisu klempave"

“U Srbiji nema neovisnih institucija ni medija s nacionalnom frekvencijom, nema prostora za kritičko građansko društvo. Dakle, nema garancije da će rudarski projekt biti u skladu sa standardima Srbije (a da ne govorimo o EU-u)”, rekao je Bieber.

Aleksandar Vučić i Olaf Scholz Foto: Afp

Podsjetio je i da je masovnim prosvjedima 2021. godine zaustavljen je prvi pokušaj iskopavanja litija, prenosi N1.

“Sada EU i Njemačka, nakon izborne prijevare i pogoršanja vladavine prava, otvoreno podupiru taj projekt. Poruka će se čuti diljem zapadnog Balkana. Dogovor koji koristi Europskoj uniji važniji je od vrijednosti. S takvim pristupom proširenje EU-a je mrtvo”, zaključio je profesor.

Pročitajte i ovo U skupštini VIDEO Novi bizarni ispad nekadašnje legende: "Nemam riječi, imam dlanove..."

Today, the EU and Germany exchanged democracy, rule of law & EU perspective for the Balkans for lithium. There are no independent institutions or media with national reach, no space for critical civil society in Serbia. 1/3