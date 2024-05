Zbog novih srbijanskih čelnika iz Britanije stiglo ozbiljno upozorenje: "To je proruska vlada, postoji rizik od sukoba na Balkanu

Nova srbijanska vlada prisegnula je u četvrtak, a novi premijer, vođa vladajuće Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević, rekao je da će predvoditi "vladu kontinuiteta", s četiri potpredsjednika i ukupno 29 ministara, od kojih pet bez portfelja.

Za izbor vlade glasala su 152 od 213 nazočnih zastupnika, a 61 je bio protiv.

Vučević je najavio da će to biti "vlada kontinuiteta" donedavne premijerke Ane Brnabić, uz trećinu novih imena.

Vlada ima četiri potpredsjednika - ministra financija Sinišu Malog, ministra unutarnjih poslova Ivicu Dačića, te ministricu zaštite okoliša Irenu Vujović i Aleksandra Vulina.

On se u vladu vraća poslije dužnosti šefa Sigurnosno-obavještajne agencije (BIA) na koju je u studenom 2023. podnio ostavku nakon što su ga SAD u srpnju te godine stavile na listu sankcija, dovodeći ga u vezu s korupcijom, trgovinu drogom i zbog veza s Rusijom.

U novoj vladi ponovno je vođa Demokratske zajednice vojvođanskih Hrvata Tomislav Žigmanov i zadržat će isti resor - društveni dijalog i manjinske zajednice.

Dotaknuli se i Hrvatske

Šef diplomacije bit će dosadašnji veleposlanik Srbije u Washingtronu Marko Đurić, u resor obrane iz unutarnjih poslova vratio se Bratislav Gašić, a ministarstvo za europske integracije i dalje će voditi Tanja Miščević.

Rasprava o predloženim ministrima i govoru premijera Miloša Vučevića, koji je u srijedu tri sata čitao zastupnicima o planu i programu vlade, trajala je dva dana.

Vučević je rekao da Srbija mora od manje naklonjenih zemalja raditi svoje prijatelje, a od prijatelja saveznike, ocijenivši da je Hrvatska država s kojom Srbija ima "kompleksno povijesno naslijeđe" i da se uz volju obiju strana odnosi mogu poboljšati.

Govoreći u parlamentu, Vučević je rekao da na putu oporavka srpsko-hrvatskih odnosa stoje brojni izazovi.

"Nitko ne treba očekivati da ćemo radi popravljanja odnosa sa Zagrebom odustati od svog prava na istinu, tugu i pravdu. Ako to druga strana iskreno želi, neka zna da mi uvijek hoćemo razgovarati", izjavio je Vučević pred zastupnicima iznoseći program nove vlade nakon izvanrednih izbora u prosincu 2023..

Britanije zabrinuta

Naglasio je da punopravno članstvo u Europskoj uniji ostaje glavni cilj Srbije, ali da Beograd neće zanemariti ni tradicionalne prijatelje Kinu i Rusiju.

Srbija je osudila agresiju Rusije na Ukrajinu, ali se neće pridružiti međunarodnim sankcijama protiv Moskve, ponovio je Vučević službeno stajalište Beograda.

Dodao je da su interes Srbije najbolji mogući odnosi i sa SAD-om, "najmoćnijom zemljom na svijetu".

No, ovakva Vlada zabrinula je Zapad. Velika Britanija mora više pažnje posvetiti Balkanu jer postoji opasnost od destabilizacije u europskoj regiji, upozorila je predsjednica Odbora za vanjske poslove u britanskom parlamentu Alicia Cairns

"Balkan je važan i ako ga zanemarimo, završićemo sa požarom na našem pragu. To nije važno samo za europsku sigurnost, jer to je u biti naše prošireno dvorište i ako dođe do krize na Balkanu, osjetit ćemo je ovdje, pogodit će sve nas i ne možemo si dopustiti treći globalni, veliki sukob, koji je upravo ono što bi bilo", prenosi Danas.

"U Srbiji je na vlast došla nova proruska vlada za koju neki strahuju da bi mogla dovesti do sukoba sa Zapadom", rekla je.

Nova vlada prisegnula je u nazočnosti predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, predstavnika vjerskih zajednica i diplomatskog zbora.