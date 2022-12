Prijatelji životinja objavili su snimke klaonice iz Slovenije na kojima se, kažu, vidi kako radnici zlostavljaju životinje.

"Slovenska udruga AETP (Animal Enterprise Transparency Project) prošle godine u javnost je lansirala snimke koje otkrivaju stravično maltretiranje životinja u Mariborskoj klaonici Košaki. Objavljene snimke izazvale su tolike kontroverze da su neki od većih trgovačkih lanaca izbacili proizvode navedene klaonice iz prodaje", objavili su Prijatelji životinja.

Kažu kako navedena klaonica nije izuzetak već da je takva praksa. Pritom objavljuju i snimke.

"U klaonici poljoprivredne zadruge Rače, koja je izgrađena prema suvremenim europskim smjernicama, snimke pokazuju da radnici redovito zlostavljaju životinje palicama i udarcima, a omamljivanje životinja prije klanja je manjkavo ili se uopće ne provodi. Zlostavljanje životinja potvrdili su i iz Uprave za sigurnost hrane, veterinarstvo i zaštitu bilja (UVHVVR)", tvrde u udruzi.

Na snimci se vidi svinja vezana za nogu na traci za klanje bez, kako kažu, prethodnog omamljivanja.

"Iskrvarila je do smrti pri punoj svijesti. Iz Udruge navode da su svjedočili ogromnom broju slučajeva nepravilnog omamljivanja. U gotovo polovici svih viđenih pokušaja omamljivanja, struja nije bila dovoljno jaka da osigura gubitak svijesti kod životinja. Omamljivanje ih fizički paralizira, a istovremeno pri punoj svijesti odlaze na klanje", kažu Prijatelji životinja.



U priopćenju se navodi i kako postoji dug vremenski period od omamljivanja životinje elektrošokom do reza vratnih žila.

"Prosječno to traje 2 minute iako bi po pravilima trebali to učiniti unutar 15 sekundi. Po isteku 15 sekundi dolazi do povratka svijesti životinje", kažu.



"Ništa nije humano u vezi s klaonicama i oko toga ne bi trebalo biti pretvaranja i laži. Cjelokupni život 'životinja za hranu' uključuje neprirodan uzgoj, okrutan odnos, umjetno hranjenje te duge vožnje koje vode u neminovnu smrt. Skučeni torovi, električne palice, uvrtanje repova te mučenja i strahovi su još uvijek vrlo česte pojave pri uzgoju, prijevozu i klanju životinja. Jedini način za spasiti životinje od stravične patnje u tvornicama smrti je prestati ih jesti i posegnuti jednako ukusnim i dostupnim biljnim mesom i proizvodima", izjavili su iz udruge Prijatelji životinja.

Pozivaju na potpis građanske inicijative s ciljem da se u Europi počne ulagati u tehnologiju proizvodnje mesa bez životinja. Svaki potpisnik podnosi prijedlog da se u EU-u počne davati potpora proizvodnji biljnog i kultiviranog mesa, mesa koje je istovremeno ekološko, čisto, zdravije, ali i bez antibiotika, gnoja, tumora i patnje životinja.

Snimku možete pogledati OVDJE.