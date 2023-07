VIDEO Prevrnuo se brod krcat s putnicima: Poginulo najmanje 25 ljudi

Najmanje 25 ljudi poginulo je u četvrtak u prevrtanju broda u Binangonanu, blizu Manile, glavnog grada Filipina.

Pročitajte i ovo Druženje na Hvaru Ne stišava se bura oko tajnog sastanka Milanovića i Dodika: "Nismo bili uključeni, to je predsjednik države dogovorio"

Do prevrtanja je došlo zbog snažnog vjetra, a službenik za katastrofe Neil Ferrer izjavio je za radio DZRH da je spašeno 40 ljudi te da traje potraga za njih još šestero.

At least 30 were killed and 40 rescued after a boat capsized in the #Philippines Thursday.

It capsized 50 yards away from Barangay Kalinawan, Binangonan.

The motorbanca was hit by strong winds, causing passengers to panic and go to the port side, causing it to capsize. pic.twitter.com/ikDeo8CXZ8