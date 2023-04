Zbog prenatrpanih groblja kineske vlasti počele su poticati ljude da se odluče za alternativna posljednja počivališta.

Xiao Hu nikada nije očekivala da će živjeti od mrtvih. Godinama je radila u svojoj obiteljskoj tvrtki nudeći izlete brodom turistima koji posjećuju Zhoushan, arhipelag na istočnoj obali kineskog kopna. No posljednjih godina blizina mora i brda prošaranih hramovima planine Putou – jedne od četiri svete planine kineskog budizma, počela je privlačiti drugačiju vrstu klijentele.



Prvi put kad je klijent zatražio da koristi jedan od čamaca kako bi posmrtne ostatke svojih najmilijih razbacao Istočnim kineskim morem, Hu je odbila. Smatrala je da "nije baš ugodno" raditi s mrtvima. Ali jedan stariji čovjek, zen-budist, stalno je pitao može li za njega napraviti morski ukop. Nakon što je o tome malo razmišljala, odlučila je da će ostvariti njegovu želju.



Lani u proljeće Hu je napustila svoj obiteljski posao kako bi pokrenula vlastitu tvrtku, prateći sve veći interes za morske ukope. Na more izlazi dva do tri puta tjedno, ali u razdobljima velikih gužvi taj broj raste i do 30 mjesečno. Nakon što je Jiang Zemin, bivši kineski predsjednik, odlučio da se njegov pepeo prospe u ušće rijeke Jangce, upiti su se i više nego utrostručili.

Provjerili smo kako se kreću cijene pogreba, grobnih mjesta, prijevoza pokojnika i glazbe u Hrvatskoj



Većina Kineza nisu budisti. U kulturi koja štuje pretke kopneni ukop s nadgrobnim spomenikom smatra se važnim dijelom završnog obreda osobe, a briga o tim mjestima temeljni je način iskazivanja pobožnosti prema onima koji su preminuli. No posljednjih godina brza urbanizacija i starenje stanovništva učinili su grobne parcele, osobito u gradovima, sve rjeđima, a cijene mogu biti više i od 14.550 dolara.



Vlasti u Šangaju predviđaju da će, na temelju trenutačnih trendova kad je riječ o pokopima, raspoloživi prostor na groblju nestati u roku od 15 godina, piše Guardian.



Imajući na umu pretrpana groblja, vlada je počela poticati ljude da se odluče za alternativna posljednja počivališta. U 2021. stopa kremiranja dosegla je gotovo 59 posto, u odnosu na 47 posto u 2015. godini, prema Ministarstvu civilnih poslova. Ali urne su često još uvijek pokopane na službenim grobnim mjestima.

Neke lokalne vlasti počele su nuditi novčane nagrade ljudima koji odluče razbacati pepeo svojih najmilijih u more ili pokopati njihov pepeo na ekološki način, primjerice u malim biorazgradivim spremnicima.

Najtajnija vojska na svijetu: Ratnici koji više od dvije tisuće godina uspješno obavljaju svoj zadatak



Travanj je posebno važan mjesec za odavanje počasti mrtvima. Mjesec je Qingminga ili Festivala čišćenja grobova, nacionalnog praznika na koji ljudi tradicionalno putuju do grobova svojih predaka kako bi očistili nadgrobne spomenike i spalili žrtve za zagrobni život.

U Suzhouu, gradu na istočnoj obali Kine, Ured za civilne poslove unajmio je brod koji je odvezao 190 nedavno ožalošćenih ljudi na more na masovni pokop, gdje su se oprostili od voljenih, a svaka obitelj dobila je subvenciju.

Iako privatni morski ukopi mogu biti i dvostruko skuplji, još uvijek su puno jeftiniji od kopnenih ukopa. No ima tu i nekih praktičnih poteškoća, ali i mogućih rješenja. Kad je Hu tek počela organizirati pogrebe, otkrila je da bi pepeo mogao letjeti na sve strane pa je počela nuditi raspadajuće urne koje su ožalošćeni mogli baciti u more, šaljući pokojnika duboko u valove.