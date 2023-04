Koliko su hrvatske institucije efikasne u borbi protiv poslodavaca koji izrabljuju radnike iz Nepala, otkriva reporter Dnevnika Nove TV Marko Biočina.

Državljani Nepala treći su najzastupljeniji među stranim radnicima u Hrvatskoj, lani im je izdano više od 11.000 radnih dozvola. Uz tako veliki broj, a i s obzirom da često rade u najniže plaćenim sektorima, nažalost ne čudi da su često žrtve beskrupuloznih poslodavaca. Njihovim pravima u Hrvatskoj najviše se bavi Novi sindikat, a s glavnim tajnikom tog sindikata Tomislavom Kišem razgovarao je Marko Biočina.

"Oni su najbrojnija skupina iako naravno ima i drugih, najčešće su izrabljivani iz jednostavnog razloga - oni svi dolaze u Hrvatsku iz vrlo teške socioekonomske situacije koju imaju kod kuće. Druga, ako smo ih uspjeli dobro shvatiti jer tu postoji određena jezična barijera, njima država pomaže platiti onaj ceh, onaj danak koji oni plaćaju agencijama koje ih dovode u Hrvatsku. Nije nikakva tajna da taj dolazak njih košta 10.000 eura. Izručuju se u jednom sektoru poslodavcima koji to pravno-formalno jesu, ali stvarno i nisu. To su takozvani agregatori u području dostave i hrane. Znači to su platforme Bolt, Wolt i Glovo. Ti agregatori su različiti ljudi, ima ih svakakvih. Ja evo moram reći da nažalost nisam naišao na nijedan primjer koji bi mogao biti pohvalan", ispričao je Kiš.

Pojasnio je i koji su najgore prakse kojima su izloženi.

"To su prije svega oduzimanje dokumenata i stavljanje u podređeni položaj. To je smještaj u kapacitetima koji nisu prilagođeni ljudskom smještaju. I tu je ono najgore i najčešće, a to je neisplata plaća. Jedan Nepalac mi je rekao da je Hrvatska malo zaostala zemlja u odnosu na Nepal jer tamo nakon mjesec dana rada svaki radnik plaću, a da u Hrvatskoj to nije slučaj jer oni nisu dva mjeseca dobili plaću", rekao je Kiš.

Svemu tome na kraj bi mogla stati država.

"Država bi trebala učiniti nekoliko vrlo jednostavnih stvari. Kao prvo bi trebala promijeniti Zakon o radu i to članak 221. u onom dijelu koji još nije stupio na snagu, a trebao bi 2024. gdje se kao država i kao Vlada i ministarstvo hvalimo da smo prvi u Europi donijeli takav zakon. Istina je donijeli su ga, izglasan je, međutim napravili su ga totalno krivo, van favoriziranja radnika i radne sage", poručio je za kraj.

