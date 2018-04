Vođa Srpske radikalne stranke (SRS) i zastupnik u srbijanskom parlamentu Vojislav Šešelj izjavio je u srijedu za ruski portal Sputnjik kako je ponosan na zločine za koje mu je suđeno i da bi ih bio spreman ponoviti.

„Ponosan sam na sve ratne zločine i zločine protiv čovječnosti koje su mi pripisali i spreman sam ih u budućnosti ponoviti”, rekao je vođa Srpske radikalne stranke (SRS) i zastupnik u srbijanskom parlamentu Vojislav Šešelj za Sputnjik, u povodu pravomoćne presude na 10 godina zatvora koju mu je u srijedu izrekao Mehanizam za međunarodne kaznene sudove (MICT), nasljednik Haškog suda (ICTY), poništivši oslobađajuću prvostupanjsku presudu iz 2016.

Šešelj je današnju presudu za progon Hrvata u Vojvodini tijekom ’90-tih godina prošlog stoljeća ocijenio kao “protupravnu” i protivnu načelima anglosaksonskog prava.

“Po anglosaksonskom pravu u drugom stupnju nije se mogla preinačiti prvostupanjska presuda. Mogla se samo ukinuti i vratiti na ponovno suđenje”, rekao je vođa radikala za ruski portal Sputnjik, spočitavajući istodobno i sastav Žalbenog vijeća.

„Mene je, praktički, osudilo pet sudaca koji me nikada u životu uživo nisu vidjeli. To je skandal svoje vrste, jer postoji princip neposrednosti suđenja. Ne može me osuditi netko tko me nikad nije video”, ustvrdio je Šešelj, rekavši kako će se “vjerojatno žaliti”.

“Šanse sa žalbu nisu velike, ali ja to hoću dalje tjerati. Tjerati mak na konac, da bi im što više problema napravio", kazao je Šešelj.

On je ponovio svoju izjavu danu ranije tabloidu Informer kako su ga za “navodni zločin u Hrtkovcima osudili, iako tamo nije bilo sustavnog niti rasprostranjenog napada na civilno stanovništvo”.

"Ni jedan Hrvat iz Vojvodine nije protjeran. Oni koji su otišli, prethodno su s prognanim Srbima iz Hrvatske razmijenili kuće i stanove. Ni jedan jedini Hrvat nije protjeran”, izjavio je Šešelj.

Šef Srpske radikalne stranke i zastupnik u parlamentu Srbije rekao je na kraju razgovora za ovaj ruski internetski portal na srpskom jeziku kako je u vrijeme izricanja presude pred MICT-om u Haagu - spavao. (Hina)