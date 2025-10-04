Masovni prosvjedi u Rimu i Barceloni: Premijerka Meloni tvrdi da su to ljudi koji si produžuju vikend

Veliki broj prosvjednika okupio se u središtu Rima u subotu, četvrti dan zaredom otkad traju prosvjedi u Italiji zbog izraelskog presretanja međunarodne flotile koja je pokušala dostaviti humanitarnu pomoć Gazi te pritvaranja aktivista.

Ljudi s transparentima i palestinskim zastavama, uzvikujući "Slobodna Palestina" i druge slogane, prošli su pored Koloseja, sudjelujući u maršu za kojeg su se organizatori nadali da će privući barem milijun ljudi.

Prosvjedi u Rimu - 4 Foto: Afp

"Ovdje sam s puno drugih prijatelja jer smatram da je važno za sve nas da se osobno mobiliziramo", rekao je 65-godišnji rimski glazbenik Francesco Galtieri. "Ako se svi ne mobiliziramo, onda se ništa neće promijeniti."

Prosvjedi u Rimu - 2 Foto: Afp

Otkad je Izrael počeo blokirati flotilu kasno u srijedu, prosvjedi su izbili diljem Europe i drugih dijelova svijeta, no u Italiji su u nekoliko gradova svakodnevna pojava. U petak, sindikati su pozvali na opći štrajk u znak podrške flotili, a prosvjedi diljem zemlje privukli su više od dva milijuna ljudi, prema riječima organizatora. Ministarstvo unutrašnjih poslova procjenjuje da je na prosvjedima sudjelovalo oko 400.000 ljudi.

Prosvjedi u Rimu - 3 Foto: Afp

Talijanska desničarska vlada kritična je prema prosvjedima, dok je premijerka Giorgia Meloni sugerirala da bi ljudi preskočili odlazak na posao za Gazu samo da imaju ispriku za produženi vikend.

Giorgia Meloni Foto: Afp

U subotu, Meloni je optužila prosvjednika za uvredljive grafite koji su se pojavili na kipu pokojnog pape Ivana Pavla II. ispred glavne željezničke postaje u Rimu, gdje su propalestinske skupine održale protestno bdjenje.

"Kažu da su izišli na ulice zbog mira, no vrijeđaju sjećanje na čovjeka koji je bio istinski branitelj i graditelj mira. Sramotan čin koji su počinili ljudi zaslijepljeni ideologijom", priopćila je.

Prosvjedi u Rimu - 1 Foto: Afp

Izrael je pokrenuo ofenzivu na Gazu nakon napada 7. listopada u kojem je ubijeno oko 1200 ljudi, a oteto 251, prema izraelskim podacima. Otad je Izrael ubio više od 66.000 Palestinaca, prema zdravstvenim vlastima Gaze, te se zemlja suočava s optužbama za genocid, koje žestoko odbacuje.

Veliki prosvjed u Barceloni

Tisuće ljudi promarširale su u subotu i središtem Barcelone u znak potpore Palestini, zahtijevajući prekid rata u Gazi i prekid trgovine oružjem s Izraelom.

Prosvjed u Barceloni - 4 Foto: Afp

Iza golemoga crvenog transparenta na kojemu je pisalo "Prekinite genocid u Palestini. Prekinite trgovinu oružjem s Izraelom", oko 70.000 prosvjednika je, prema podacima gradske policije, mirno promarširalo ulicama gradskoga središta izvikujući slogane poput "Bojkotirajte Izrael!" i "Oslobodite Palestinu!"

Prosvjed u Barceloni - 3 Foto: Afp

"Godinama je izraelska politika bila pogrešna, zbog čega moramo izaći na ulice", rekla je AFP-u Marta Carranza, 65-godišnja umirovljenica koja je nosila palestinsku zastavu.

Prosvjed u Barceloni - 2 Foto: Afp

"Barcelona izlazi na ulice. U četvrtak su mnogi od nas već demonstrirali kad je flotila presretnuta pa smo danas očekivali ozbiljan preokret", dodala je, misleći na brodove s humanitarnom pomoći koji su plovili prema Gazi, a Izrael ih je ovaj tjedan presreo. Flotila je iz Barcelone isplovila početkom rujna.

Među članovima flotile koji su pritvoreni u Izraelu je i pedesetak Španjolaca, rekao je u subotu španjolski ministar vanjskih poslova José Manuel Albares.

Prosvjed u Barceloni - 1 Foto: Afp

Među okupljenim demonstrantima bio je i Jordi Bas, 40-godišnji učitelj koji je isticao palestinsku zastavu. "Danas smo očekivali puno ljudi", kazao je. "To je jedino što palestinskom stanovništvu može pokazati i dati bar malo hrabrosti - da vide kako se čitav svijet mobilizirao kako bi iskazao solidarnost" s njima, dodao je.

I u ostalim španjolskim gradovima, među kojima je Madrid, za danas poslijepodne planirane su velike demonstracije.