Oporba najavila prosvjed: "Građani žele smjenu vlasti. To se dogodilo Karamarku, a dogodit će se i Andreju Plenkoviću"

SDP, Možemo!, Centar, IDS, HSS i Radnička fronta, Fokus, Socijaldemokrati, Reformisti, GLAS i Stranka s imenom i prezimenom na konferenciji za medije najavljuju prosvjed Dosta je! Idemo na izbore!, koji će se održati u subotu, 17. veljače u 11 sati na Markovu trgu.

"Cilj i uvod u taj prosvjed je i današnje predavanje potpisa zastupnika kojima tražimo uvrštavanje točke o raspuštanju Sabora u dnevni red. Svima je jasno, osim možda Andreju Plenkoviću, da je situacija s Turudićem kap koja je prelila čašu i nakon čega više nema smisla nastaviti rad u Saboru. Vidjeli smo vrlo jasno da hrvatski građani možda mogu dugo trpiti, i vrlo često dugo i tiho trpe, ali kada dođe do kritične točke, nekoliko su puta u povijesti znali reći, a znat će i sutra reći da je dosta i da žele smjenu vlasti", rekla je Sandra Benčić iz Možemo i rekla kako se smjena vlasti dogodila i prije: "To se dogodilo Karamarku, dogodilo se i nekima prije, dogodit će se i Andreju Plenkoviću".

"Izrazit ćemo bijes, ali i nadu da se vrlo brzo na izborima ovo može promijeniti", dodala je Benčić.

"Pravo na državu pripada svima nama, a ne samo jednoj političkoj partiji i kriminalnom podzemlju. Izbor Ivana Turudića je neposredan povod. Glavni državni odvjetnik je najvažnija osoba za zaštitu pravnog poretka, važniji čak i od sudaca jersuci ne mogu suditi u predmetima koji nisu ni pokrenuti,a sada HDZ tu moć daje u ruke čovjeka koji je intiman s krim miljeom, bjeguncima i političkim moćnicima", kazala je Dalija Orešković i rekla da je subotnji prosvjed uvod u slijedeće parlamentarne izbore.

"Sve nam je jasno kad pogledamo ovu ogradu. Andrej Plenković se ogradio od građana i uzurpirao vlast i to čini kontinuirano. Vrijeme je da izađemo na prosvjed i kažemo dosta je. Da nije bilo svih onih afera kojima ne znamo ni broj, zadnja afera s Turudićem pokazuje sve licemjerstvo našeg premijera, tog Orbana u svilenim rukavicama, a sad je skinuo te rukavice i pokazao svoje pravo lice", rekla je Anka Mrak Taritaš čelnica stranke Glas.

Oporba je pozvala građane da izađu na izbore za koje se nadaju da će biti što ranije.

"Okupili smo se oko zajedničkog nazivnika, a to je smjena HDZ-a. Nema čovjeka u Hrvatskoj koji nisu osjetili nepravdu ovakvim izborom glavnog državnog odvjetnika. Zadaća ljevice je okupiti ljude koji smatraju da treba demokratizirati društvo. Kriminalci masoni postaju državni odvjetnici", rekla je Katarina Peović iz Radničke fronte i dodala kako HDZ nije stranka već kriminalna organizacija.

"Da su HDZ-ovci lopovi i mafijaši to su znali svi, da je HDZ pravomoćno osuđena kriminalna organizacija to su isto prije tjedan dana znali svi, čak i oni koji su glasali za njih. Mislim da je od izbora Ivana Turudića mislim da i taj dio koji je dao povjerenje HDZ-u, da je taj dio shvatio da više ovako ne ide i da će Hrvatska utonuti u potpuni mrak iz kojeg se nikad više neće izvući ako Plenković još jednom pobijedi", smatra HSS-ovac Krešo Beljak.

Svi okupljeni su naglasili da je smjena vlasti nužnost i pozvali građane da se u što većem broju odazovu na prosvjed.

"Nismo ni savršeni ni idealni, ali smo najbolje što Hrvatska ima. Svi građani sanjaju drugačiju Hrvatsku. Dosta je i odmah na izbore", rekao je Ivica Puljak iz stranke Centar i naglasio da eru HDZ-a mogu završiti samo ljudi koji stoje na ovom okupljanju.

Da je dosta poručio je i Peđa Grbin iz SDP-a.

"Dosta je lopovluka, korupcije, mraka. Ova okupacija je kulminirala s Turudićem. On je očito patološki nesposoban izgovoriti istinu. HDZ-u je to i dalje nebitno jer je on njihov čovjek. Ovo je kulminacija procesa u aferi Mreža kad su našim, vašim novcem kupovali naklonost medija. Onda su predložili lex AP da bi onima koje ne mogu kupiti, začepili usta. I onda dolazi Turudić koji bi to sve trebao provesti u praksi", kaže Grbin i rekao da se sutra građani bore za bolju Hrvatsku.

Potpisima za uvrštavanje točke o raspuštanju Sabora na dnevni red lijevo-liberalne oporbe koja je najavila prosvjed za pridružili su se i Mostovci te Hrvatski suverenisti, kazao je Grbin.