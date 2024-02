VIDEO Pogledajte posljednju snimku Alekseja Navaljnog iz zatvora

Na posljednjoj snimci Alekseja Navaljnog koja je proširila društvenim mrežama, Putinov najveći kritičar, nije pokazivao nikakve znakove bolesti ili lošeg zdravlja.

Iako mršav i vidno pogođen uvjetima koji vladaju u sibirskom zatvoru, Navljani se na saslušanju smijao i šalio. U kratkom videopozivu, kojim se javio na saslušanje iz kolonije IK-3 u Karpu, ništa nije sugerirao da bi predvodnika oporbe mogla snaći tragična sudbina.

Samo dan kasnije, Aleksej Navljani preminuo. Zatvorska uprava objavila je kako je Navljaniju pozlilo nakon šetnje, a kao uzrok smrti istaknuli su krvni ugrušak.

