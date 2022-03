Bivša američka državna tajnica Madeleine Albright preminula je danas, potvrdila je njezina obitelj.

Potvrdila je to njezina obitelj u objavi za javnost. "Slomljena srca javljamo vam da je dr. Madeleine K. Albright, 64. američka državna tajnica, ujedno i prva žena na toj poziciji, preminula ranije danas. Uzrok je karcinom. Otišla je okružena članovima obitelji i prijateljima. Ostali smo bez voljene majke, bake, sestre, tetke i prijateljice", navodi se u kratkom priopćenju.

Below is a statement from the family of @Madeleine: pic.twitter.com/C7Xt0EN5c9