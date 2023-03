Predsjednik Ukrajine, Volodimir Zelenski posjetio je Bahmut, grad u kojem se trenutno vode najžešće borbe.

Rat na istoku Ukrajine u gradu Bahmutu, već je dugo zahvaćen žestokim borbama i jedan je od ključnih vojnih ciljeva u ratu.

Predsjednik Ukrajine, Volodimir Zelenski u srijedu je odlučio posjetiti Bahmut kao odgovor na ruske napade na gradove i civile. Rusi se već nekoliko puta bombardirali civile, a u srijedu je raketirana stambena zgrada u Zaporižji. U napadu je ubijena jedna osoba, a 25 ih je ozlijeđeno, prenosi BBC.

VIDEO "Svijet mora poraziti ruski teror": Ovo je trenutak u kojem projektil gađa stambenu zgradu u Zaporižji

Kako je slavna crnica zaustavila velike ofenzive na istoku Ukrajine: "Za tri ili četiri tjedna, kada to prođe, zasigurno će biti velikih napada"

Snimke prikazuju Zelenskog u starom industrijskom skladištu gdje je odlikovao svoje vojnike koji se nalaze na prvoj crti.

"Čast mi je danas biti ovdje, rukovati se i odlikovati naše heroje s istoka Ukrajine", poručio je Zelenski.

BREAKING:



Zelensky travelled to the Bakhmut area today to issue state awards to some of Ukraine’s bravest soldiers holding the line against the Russian invaders.



Putin will never have the guts to go this close to the frontlines… pic.twitter.com/qV2ubZaB80