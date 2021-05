Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović izjavio je u petak, na obljetnici zaustavljanja tenkova bivše JNA između Mostara i Širokog Brijega, kako danas jedino Hrvati zagovaraju opstanak BiH, a da bošnjačka politika unitarizma i srpska politika separatizma vode njezinom nestanku.

"Ja vjerujem da danas još jedino hrvatski narod želi Bosnu i Hercegovinu i to jasno govorim jer obje ove druge politike, bile one unitaristička pod plaštom građanstva, ili onda druga separatistička do istog dovode - do nestanka BiH", rekao je Čović aludirajući na bošnjačke i srpske političke stranke u BiH.

Čović je dodao kako će hrvatski političari u predstojećim razgovorima o izbornoj reformi, koja se vodi na poticaj EU i SAD-a, zagovarati jednakopravnost Hrvata kroz legitimno političko predstavljanje.

"Snažno zagovaramo konstitutivnost, jednakopravnost i legitimno političko predstavljanje u BiH. Mi moramo biti ustavna kategorija i nikada iz te kategorije ne smije nestati pojam hrvatski. O tome se ne može pregovarati", dodao je Čović govoreći na obilježavanju godišnjice zaustavljanja tenkova JNA u mjestu Polog između Mostara i Širokog Brijega.

Po njegovim riječima, taj je događaj bio iznimno važan za Hrvatsku i Hrvate u BiH te kasniji tijek Domovinskog rata. Kolona JNA koju je činilo 100 tenkova i oklopnih vozila uputila se 7. svibnja 1991. iz vojarne u Mostaru prema Kupresu na navodne vojne vježbe.

Njih su u mjestu Pologu zaustavili prepriječeni kamioni i nenaoružani Hrvati koji su tu kolonu držali pod blokadom puna tri dana. Po tvrdnjama hrvatske strane, cilj tenkovske postrojbe bilo je priključiti se Kninskom i Banjolučkom korpusu JNA u daljem prodoru prema Hrvatskoj i njezinu presijecanju kod Splita.