Charles Michel završio je posjet Sarajevu gdje je s Draganom Čovićem i Bakirom Izetbegovićem razgovarao o nizu aktualnih tema, od izbornog zakona do NATO saveza i Milanovića. Probao je i legendarne sarajevske ćevape.

Predsjednik Europskog vijeća završio je svoj posjet Bosni i Hercegovini. Dnevnik Nove TV uživo je Sarajevu, a novinar Mario Jurič donosi sve o posjetu Charlesa Michela.

Ako je suditi po izjavama političara, posjet je bio uspješan, međutim slične smo izjave znali čuti i ranije, svi su zahvaljivali jedni drugima, no na kraju se nije dogodilo ono ključno, a to su izmjene izbornog zakona, za koje je pitanje hoće li se dogoditi do listopada. Gospodin Michel je uz razgovor o budućnosti BiH našao vremena i za probati sarajevske čevape, ali nije rekao jesu li bolji od onih koje mu je spremao u Beogradu Aleksandar Vučić.

Hrvatska je puno pomogla da se ovaj posjet dogodi no na tom europskom putu za BiH ključne su izmjene izbornog zakona.

I Čović i Izetbegović ocijenili su sastanak s Michelom pozitivnim, a predsjednik SDA osvrnuo se i na stavove Zorana Milanovića o ulasku Švedske i Finske u Nato nakon izmjena Izbornoga zakona.

Grlić Radman tražio od Blinkena da se angažira oko izborne reforme u BiH: "Inače bi moglo doći do radikalizacije"

SAD i Velika Britanija traže poštivanje odluke o raspisivanju izbora u BiH, Milanović se čuo s Čovićem

"Dakle da ja kažem o svim izjavama gospodina Milanovića", započeo je Bakir Izetbegović."Ne slažem se s izjavama i istupima gospodina Milanovića. Pa pogledajte, mislim da je svima jasno kakve stvari taj čovjek govori. Na način da će zaustavit Finsku na putu ka EU i što će oživjeti jedan ratni cilj, a to je stvaranje trećeg entiteta", rekao je Izetbegović.

"Ako se izborni zakon nije promjenio u zadnje 2 godine, teško će u idućih pet mjeseci", izjavio je Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BIH. "Mi smo inzistirali na tome da riješimo pitanje ustavnih definicija popune doma naroda koje je ustavni sud stavio van snage i to će se svakako morati riješiti, ne može se ići u izborni proces ako ne znamo kako ćemo implementirati izborne rezultate", objasnio je Čović.

Ranije je Milanovićeve izjave komentirao i ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman: "Predsjedniku zaista nije lako, a možda mu nekada nije ni dobro. To pismo je jedan totalni kopernikanski obrat", komentirao je Milanovićevo pismo glavnom tajniku NATO-a Jensu Stoltenbergu.

Za nastavak europskog puta BiH ključne su opsežne reforme, a one su definirane u 14 točaka. Političari su rekli kako su oni spremi i na manji opseg, ali ključ je izmjena izbornog zakona.

Čini se da je izborna kampanja već krenula, no Hrvati još uvijek nemaju svog kandidata za člana predsjedništva, donosi novinar Mario Jurič.

