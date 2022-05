Charles Michel boravi u Sarajevu gdje je s Draganom Čovićem i Bakirom Izetbegovićem razgovarao o nizu aktualnih tema, od izbornog zakona do NATO saveza i Milanovića. Probao je i legendarne sarajevske ćevape.

Predsjednik Europskog vijeća Charles Michel drugog dana posjeta BiH sastao se s predsjednikom HDZ-a BiH Draganom Čovićem i predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem. Tijekom višesatnog razgovora teme su bile smirivanje tenzija i napredak prema Europskoj uniji. Tijekom obilaska Sarajeva, Michel je kušao i tamošnje ćevape.

Completing visit in Sarajevo.

We are working on a roadmap to diffuse tensions and advance on Bosnia & Herzegovina’s EU path.@Izetbegovic_B @MiloradDodik@Dragan_Covic pic.twitter.com/hm2mFmTLEr