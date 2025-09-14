Poznato gdje će se i kada održati komemoracija za Kirka: Ubojica zbog jedne stvari pod posebnim mjerama

Sportski stadion u američkoj saveznoj državi Arizoni priprema se za masovnu komemoraciju Charlieja Kirka koja bi se trebala održati 21. rujna u Glendaleu. Stadion može primiti nešto više od 63 tisuće ljudi, a po potrebi i povećati kapacitet za još nekoliko tisuća.

Zasad nije sigurno da će komemoraciji prisustvovati i američki predsjednik Donald Trump koji je ranije izjavio da mu je "obveza biti na Kirkovom posljednjem ispraćaju".

Stadion State Farm u Glendaleu, Arizona Foto: Afp

Kirkov atentator, 22-godišnji Tyler Robinson još uvijek je u zatvoru u državi Utah bez mogućnosti za jamčevinu. Kako piše The Independent, u zatvorskoj jedinici Robinson je pod posebnim povećalom i promatranjem kako bi se utvrdilo postoji li rizik da naudi sebi ili drugima.

Njegovo prvo pojavljivanje pred sudom zakazano je za utorak, dok su motivi napada na desničarskog aktivista za sad nerazjašnjeni.

Zasad ga se tereti za teško ubojstvo, upotrebu vatrenog oružja i ometanje pravde.

Glavni državni odvjetnik države Utah, Derek Brown, u petak nije želio reći hoće li vlasti tražiti smrtnu kaznu za Robinsona, ali je istaknuo da je "sve na stolu", javlja CNN.