Požari pogađaju usjeve i arheološka nalazišta: "Izvan kontrole su, trebamo pomoć"

Peruanske vlasti izradile su plan za borbu protiv požara koji su izmakli kontroli diljem zemlje, uništavajući usjeve, oštećujući arheološka blaga i ostavljajući u petak nekoliko regija u katastrofalnom stanju.

Vatrogasci kažu da je borba s požarima sve teža. "Umorni smo. Ugasili smo požar koji se ponovno rasplamsao", rekao je dobrovoljni vatrogasac u šumama sjeverne regije Amazonas koji je odbio otkriti svoje ime.

Vatrogasci u tom području povukli su se pred plamenom u četvrtak.

"Požari su izvan kontrole. Trebamo pomoć", rekao je Arturo Morales, još jedan dobrovoljni vatrogasac.

Predsjednica Dina Boluarte u srijedu je proglasila 60-dnevno izvanredno stanje u regijama San Martin, Amazonas i Ucayali, dodijelivši dodatna sredstva kako bi se zaustavilo širenje požara. Pozvala je poljoprivrednike da prestanu paliti travnjake, što je, kako je rekla, uzrokovalo nekontrolirano širenje plamena.

Šumski požari u Peruu česti su od kolovoza do studenog, a prema vladi uzrokuju ih farmeri ili oni koji žele ilegalno preuzeti zemlju.

Oko 240 požara izbilo je ove sezone u 22 od 25 regija u zemlji, iako ih je više od 80 posto do srijede stavljeno pod kontrolu.



Neki požari, međutim, prijete da će ponovno buknuti sa suhim vremenom, vjetrovima i udaljenim lokacijama koje im otežavaju pristup.



Plamen je već zahvatio sedam arheoloških nalazišta i prijeti domorodačkoj zajednici Shipibo-Konibo u Amazoniji, priopćilo je peruansko Ministarstvo kulture.



Ukupno je izgorjelo gotovo 5680 hektara poljoprivrednog zemljišta, a 140 ljudi je ozlijeđeno, prema službenim podacima do srijede.



Južnu Ameriku trenutačno pustoši požar od brazilske amazonske prašume preko najvećih svjetskih močvara do suhih šuma u Boliviji, čime je oboren prijašnji rekord u broju požara zabilježenih u jednoj godini.

