Tisuće stanovnika Los Angelesa bježe pred požarom koji je zahvatio četvrt Brentwood, u kojoj su neke od najskupljih kuća toga grada.

Domove su morali napustiti glumac i bivši guverner Arnold Schwarzenegger te poznati košarkaš LeBron James. Zatvoreno je Sveučilište u Kaliforniju i više škola.

"Evakuirani smo sigurno jutros u 3:30. Ako ste u zoni evakuacije, nemojte se zezati. Izađite. Zahvalan sam najboljim vatrogascima na svijetu, istinskim akcijskim junacima koji ulaze u opasnost kako bi zaštitili svoje građane", napisao je Schwarzenegger na Twitteru.

We evacuated safely at 3:30 this morning. If you are in an evacuation zone, don’t screw around. Get out. Right now I am grateful for the best firefighters in the world, the true action heroes who charge into the danger to protect their fellow Californians. #GettyFire