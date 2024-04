VIDEO Užas u noćnom klubu: U strašnom požaru poginulo 29 ljudi, pet osoba privedeno

Najmanje 29 osoba poginulo je u požaru u noćnom klubu u središtu Istanbula tijekom dnevnih sanacijskih radova.

Gradonačelnik Istanbula Ekrem Imamoglu u svom prvom obraćanju nakon tragedije javnost je obavijestio kako je najmanje 15 poginulih dok je osam osoba u teškom stanju, no taj broj sada se povećao.

Prema izvješćima turskih medija, požar je izbio u noćnom klubu u prizemlju stambene zgrade od 16 katova. Još jedna osoba je u kritičnom stanju te joj se liječnici bore za život, izvijestio je ured guvernera.

🇹🇷⚡ In Turkey, 15 dead and 8 injured, 7 of them in serious condition, following a fire in a building in Istanbul, according to the Istanbul Governor’s Office. pic.twitter.com/xsjHokvOy6